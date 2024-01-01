До Грузії автоперевізники поїдуть поромом

За повідомленням Союзу автотранспортної асоціації Чорноморського регіону та Грузинської асоціації GIRCA, на які посилається АсМАП України, вже відкрито регулярні поромні лінії Ro-pax з порту Констанца (Румунія) до порту Батумі (Грузія) та туди ж з порту Варна (Болгарія).

Моніторинг Авто24 показав, що поки в графіку працює лінія з Варни до Батумі. Це – щотижневі рейси пором туди-назад, під чий графік, як і колись у добрі та мирні часи, будуть підлаштовуватися перевізники. Щоправда, тоді морські вантажно-пасажирські лайнери відправлялися з фурами, залізничними вагонами та платформами Ro-Ro з Чорноморська.

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Нині зі зрозумілих причин це потрібно робити з болгарського та румунського порту. Шлях трішки довший, оскільки туди потрібно буде доїхати, але значно коротший, ніж це робити через Туреччину.

Якщо врахувати, що чимало вантажів наші автоперевізники доставляють транзитом через Грузію до Азербайджану, Вірменії й навіть Казахстану, то це зручніше і дешевше.

Збережений ресурс фур того вартий

Окрім цього, перевезення через Чорне море, що є маршрутом одного з коридорів великого "Шовкового шляху", для транспортних компаній є ще й чудовим інструментом збереження ресурсу магістральних тягачів та їх причіпних систем – напівпричепів чи причепів.

Водії міжнародного сполучення, котрі скористаються послугами поромної переправи до Батумі чи у зворотному напрямку, практично потрапляють з "корабля на бал": оскільки оплата за перевезення трака та водія проводиться власником техніки завчасно, у порту посадки в агента залишається лише отримати проїзні документи та пройти митно-прикордонну процедуру контролю.

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Якщо все оформлено правильно, а інакше й бути не може, то ця процедура доволі швидка. Водіям, які вже мають на руках усі супровідні документи на техніку та вантаж, процедура проходження контролю швидкоплинна. У них набагато більше часу йде на в'їзд по рампі та паркування техніки на палубі.

З ланцюгами, але в безпеці

На паром запускають по одній машині. І доки вона не встане на виділений майданчик, то горітиме червоний сигнал світлофора при в'їзді на палубу порома.

Тут жодних вигадок немає, оскільки вся ця технологія завантаження та розвантаження не раз проходила перед очима автора цих рядків.

Команда порома розподіляє транспорт з врахуванням його ваги, що мінімізую крен.

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Чорне море не завжди буває спокійним, штормить добряче, отож крен судна через неправильне завантаження команда не допустить ще на стадії розміщення транспорту. Тут все підпорядковано безпеці транспортування техніки, вантажів та людей.

Звісно, автомобілі фіксуються стропальними ланцюгами як спереду, так і позаду, а також ще й посередині. Натягуються ланцюги так, що навіть у шторм 40-тонна фура з місця не посунеться. Це гарантує безпечне доставлення до місця розвантаження.

В дорозі водії відпочивають. Вихід до техніки перекривається, доступ туди можливий тільки у відведені години – водії можуть сходити до автомобіля щось взяти чи віднести туди, поглянути на стан кріплення, хоча за цим постійно слідкує команда.

Гарний відпочинок – праці помічник

На три доби водіям домівкою стають каюти. Зазвичай це двомісні кімнатки з двоярусними ліжками. Там є невеличкий столик, душова, туалет.

Автор цих рядків свого часу для підготовки репортажу про інтермодальні перевезення чорноморським коридором "Шовкового шляху" придбав на пором "Грейфсвальд" білет в напівлюкс. В такій каюті утричі більше місця, ніж у стандартній. Окрім ліжка є ще й диван, два крісла та стіл не під стінкою, а посередині.

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Звісно, санвузол поєднаний. Як і повсюди по каютах, вода гаряча цілодобово. Триразове харчування для водіїв та пасажирів входить у вартість білета. Годують тамтешні кухарі смачно, меню різноманітне. Так що голодними далекобійники та пасажири не будуть.

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Гуляти також є де. Для цього тут великий хол, де можна пограти в шашки, нарди, доміно чи шахи, перекинутися "в дурня" чи просто посидіти на верхній палубі на сонечку, подихати морським повітрям, помилуватися морем.

"Укрферрі" полюбляє ставити рекорди Гіннеса

Згаданий Greifswald тоннажністю у 20 000 т, довжиною в 190,8 м та в ширину 28 м занесений до книги рекордів Гіннеса як найбільше судно у світі в класі автомобільно-залізничних пасажирських поромів.

Щоб такий величезний транспорт привести в рух стоїть чотири ходові двигуни (SKL) по 2650 кВт кожен, три дизель-генератори та валогенератор. Середня швидкість 15,5 вузлів, тобто 28,7 км/год.

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Нині на ліні до Батумі зі згаданих портів ходить автомобільно - залізничний вантажно-пасажирський пором «Vilnius» - сучасне вантажно-пасажирське судно, побудоване в 1987 році в Німеччині. Має сертифікат книги рекордів Гіннеса, як найбільше судно у світі в класі автомобільно-залізничних пасажирських поромів.

Пором "Vilnius" з комфортабельним пасажирським комплексом на 108 місць в каютах люкс, напівлюкс, 2-х і 4-х місних каютах з усіма вигодами. Він має у довжину понад 190 м та в ширину – 28 м.

Тут дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 50 універсальних залізничних вагонів і 50 великовантажних автомобілів ТIR. Про тарифи можна дізнатися за цим посиланням.

"Vilnius" у середу, 26 лютого, о 14:42 вирушив до Батумі й за розкладом мав прибути туди через 52 годин. Це по графіку. Сервіс Marinetraffic показав, що паром дістався раніше – не о 21:00 28 лютого, а о 18.00. У зворотний рейс він вийшов сьогодні, 2 березня, й проведе у морі 68 годин – стан моря потребує більше часу.

Фото: Валентин Ожго, Авто24