В німецькому порту Бремерхафен (Бремен) розвантажився перший морський автовоз BYD Explorer No.1, в трюмах якого тільки для найбільшого європейського ринку ФРН прибуло 3000 електромобілів виробника.

Перехід з китайського порту Яньтай у провінції Шаньдун розпочався 12 січня, про що редакція Авто24 розповідала. Шлях до Європи розтягнувся на півтора місяця. Розвантаження такої кількості автомобілів тривало три дні, машинами заповнено усі довколишні паркувальні зони від причальної стінки до тилового двору.

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Загалом цим рейсом доставлено 7000 електромобілів. Частково ролкер розвантажився у нідерландському порту Фліссінгена, трохи вантажу прийняв Бремен. Сьогодні, 29 лютого, ролкер візьме курс на порт Зебрюгге в Бельгії, де здасть залишки вантажу, і потім повернеться до Китаю.

Фото: Ларс Пеннінг

Власний флот BYD покликаний скоротити витрати виробника на доставлення техніки Європу. Це своєрідна відповідь автоконцерну на чергове зростання ввізного мита для китайських автомобілів. Дешевше доставлення перекриє той штучно зроблений Європою цінник. Великий попит на електромобілі BYD ще більше збільшить розрив відносно дорогих європейських марок.

Перше вантажне судно BYD Explorer № 1 із восьми замовлених для власного флоту автоконцерну прийшло під прапором Ліберії. В середньому воно йшло зі швидкістю 14,1 вузла за годину.

Фото: Focke Strangmann

Експерти сходяться на думці, що прибуття до Європи величезного автовоза стало своєрідною прем’єрою нового етапу експансії автопрому Китаю на світовий ринок. До такого рішення з власним флотом перейшла більшість автовиробників КНР. Мета не приховується – власний парк ролкерів покликаний забезпечити концерну безперебійне постачання електромобілів Made in China на експортні ринки, насамперед - до Європи.

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Окрім цього, розвитку набув ринок фрахту: китайський гігант морських перевезень Cosco замовив для доставлення вироблених у Китаї автомобілів 29 ролкерів, які ходитимуть на основні ринки Європи та Америки.

Щоправда, як пише DW, за підсумками 2023 сумарна частка китайських легкових машин на найбільшому в Європі автомобільному ринку Німеччини склала всього близько 1,3%. Конкретно електромобілів марки BYD торік було продано 4139 одиниць (частка 0,1%).

Таким чином, партія електромобілів, привезена за один раз ролкером BYD Explorer No.1 до Бремерхафена, становить майже три чверті від усіх торішніх продажів концерну в Німеччині. Тому поки що неясно, коли він наступного разу відправить з Китаю до Європи судно-автовоз.

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Однак ролкер з новими автівками неодмінно прийде, оскільки BYD налаштувався на довгу гру, задля чого й розширює власний флот.