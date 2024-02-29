В немецком порту Бремерхафен (Бремен) разгрузился первый морской автовоз BYD Explorer No.1, в трюмах которого только для крупнейшего европейского рынка ФРГ прибыло 3000 электромобилей упомянутого производителя.

Переход из китайского порта Яньтай в провинции Шаньдун начался 12 января, о чем редакция Авто24 рассказывала. Путь в Европу растянулся на полтора месяца. Разгрузка такого количества автомобилей длилось три дня, машинами заполнены все близлежащие парковочные зоны от причальной стенки до тылового двора.

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Всего этим рейсом доставлено 7000 электромобилей. Частично ролкер разгрузился в нидерландском порту Флиссингена, немного груза принял Бремен. Сегодня, 29 февраля, ролкер возьмет курс на порт Зебрюгге в Бельгии, где сдаст остатки груза, и затем вернется в Китай.

Фото: Ларс Пеннинг

Собственный флот BYD призван сократить расходы производителя на доставку техники в Европу. Это своеобразный ответ автоконцерна на очередной рост ввозной пошлины для китайских автомобилей. Более дешевая доставка перекроет тот искусственно сделанный Европой ценник. Большой спрос на электромобили BYD еще больше увеличит разрыв относительно дорогих европейских марок.

Первое грузовое судно BYD Explorer № 1 из восьми заказанных для собственного флота автоконцерна прибыло под флагом Либерии. В среднем оно шло со скоростью 14,1 узла в час.

Фото: Focke Strangmann

Эксперты сходятся во мнении, что прибытие в Европу огромного автовоза стало своеобразной премьерой нового этапа экспансии автопрома Китая на мировой рынок. К такому решению с собственным флотом перешло большинство автопроизводителей КНР. Цель не скрывается – собственный парк роллеров призван обеспечить концерну бесперебойные поставки электромобилей Made in China на экспортные рынки, прежде всего - в Европу.

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Кроме этого, развития получил рынок фрахта: китайский гигант морских перевозок Cosco заказал для доставки произведенных в Китае автомобилей 29 роллеров, которые будут ходить на основные рынки Европы и Америки.

Правда, как пишет DW, по итогам 2023 суммарная доля китайских легковых машин на крупнейшем в Европе автомобильном рынке Германии пока около 1,3%. Конкретно электромобилей марки BYD в прошлом году было продано 4139 единиц (доля 0,1%).

Таким образом, партия электромобилей, привезенная за один раз ролкером BYD Explorer No.1 в Бремерхафен, составляет почти три четверти от всех прошлогодних продаж концерна в Германии. Поэтому пока неясно, когда он в следующий раз отправит из Китая в Европу судно-автовоз.

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Однако ролкер с новыми автомобилями непременно придет, поскольку BYD настроился на долгую игру, для чего и расширяет собственный флот.