В Грузию автоперевозчики поедут паромом

По сообщению Союза автотранспортной ассоциации Черноморского региона и Грузинской ассоциации GIRCA, на которые ссылается АсМАП Украины, уже открыты регулярные паромные линии Ro-pax из порта Констанца (Румыния) в порт Батуми (Грузия) и туда же из порта Варна (Болгария).

Мониторинг Авто24 показал, что пока в графике работает линия из Варны в Батуми. Это – еженедельные рейсы паром туда-обратно, под чей график, как и когда-то в добрые и мирные времена, будут подстраиваться перевозчики. Правда, тогда морские грузопассажирские лайнеры отправлялись с фурами, железнодорожными вагонами и платформами Ro-Ro из Черноморска.

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Сейчас по понятным причинам это нужно делать из болгарского и румынского порта. Путь немного длиннее, поскольку туда нужно будет доехать, но значительно короче, чем это делать через Турцию.

Если учесть, что немало грузов наши автоперевозчики доставляют транзитом через Грузию в Азербайджан, Армению и даже Казахстан, то это удобнее и дешевле.

Сохраненный ресурс фур того стоит

Кроме этого, перевозки через Черное море, что является маршрутом одного из коридоров большого "Шелкового пути", для транспортных компаний является еще и прекрасным инструментом сохранения ресурса магистральных тягачей и их прицепных систем – полуприцепов или прицепов.

Водители международного сообщения, которые воспользуются услугами паромной переправы в Батуми или в обратном направлении, практически попадают с "корабля на бал": поскольку оплата за перевозку трака и водителя производится владельцем техники заранее, в порту посадки у агента остается только получить проездные документы и пройти таможенно-пограничную процедуру контроля.

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Если все оформлено правильно, а иначе и быть не может, то эта процедура довольно быстрая. Водителям, которые уже имеют на руках все сопроводительные документы на технику и груз, процедура прохождения контроля скоротечна. У них гораздо больше времени уходит на въезд по рампе и парковки техники на палубе.

С цепями, но в безопасности

На паром запускают по одной машине. И пока она не встанет на выделенную площадку, то будет гореть красный сигнал светофора при въезде на палубу парома.

Здесь никаких выдумок нет, поскольку вся эта технология загрузки и разгрузки не раз проходила перед глазами автора этих строк.

Команда парома распределяет транспорт с учетом его веса, что минимизирует крены.

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Черное море не всегда бывает спокойным, штормит сильно, поэтому крен судна из-за неправильной загрузки команда не допустит еще на стадии размещения транспорта. Здесь все подчинено безопасности транспортировки техники, грузов и людей.

Конечно, автомобили фиксируются стропальными цепями как спереди, так и сзади, а также еще и посередине. Натягиваются цепи так, что даже в шторм 40-тонная фура с места не подвинется. Это гарантирует безопасную доставку к месту разгрузки.

В дороге водители отдыхают. Выход к технике перекрывается, доступ туда возможен только в отведенные часы – водители могут сходить к автомобилю что-то взять или отнести туда, взглянуть на состояние крепления, хотя за этим постоянно следит команда.

Хороший отдых – труда помощник

На трое суток водителям домом становятся каюты. Обычно это двухместные комнатки с двухъярусными кроватями. Там есть небольшой столик, душевая, туалет.

Автор этих строк в свое время для подготовки репортажа об интермодальных перевозках по черноморскому коридору "Шелкового пути" приобрел на паром "Грейфсвальд" билет в полулюкс. В такой каюте втрое больше места, чем в стандартной. Кроме кровати есть еще и диван, два кресла и стол не под стенкой, а посередине.

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Конечно, санузел совмещен. Как и везде по каютам, вода горячая круглосуточно. Трехразовое питание для водителей и пассажиров входит в стоимость билета. Кормят тамошние повара вкусно, меню разнообразное. Так что голодными дальнобойщики и пассажиры не будут.

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Гулять также есть где. Для этого здесь большой холл, где можно поиграть в шашки, нарды, домино или шахматы, перекинуться "в дурака" или просто посидеть на верхней палубе на солнышке, подышать морским воздухом, полюбоваться морем.

"Укрферри" любит ставить рекорды Гиннеса

Упомянутый Greifswald тоннажностью в 20 000 т, длиной в 190,8 м и в ширину 28 м занесен в книгу рекордов Гиннеса как самое большое судно в мире в классе автомобильно-железнодорожных пассажирских паромов.

Чтобы такой огромный транспорт привести в движение там стоит четыре ходовые двигатели (SKL) по 2650 кВт каждый, три дизель-генератора и валогенератор. Средняя скорость 15,5 узла, то есть 28,7 км/час.

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Сейчас на линии в Батуми из упомянутых портов ходит автомобильно - железнодорожный грузопассажирский паром "Vilnius" – современное грузопассажирское судно, построенное в 1987 году в Германии. Имеет сертификат книги рекордов Гиннеса, как самое большое судно в мире в классе автомобильно-железнодорожных пассажирских паромов.

Паром "Vilnius" с комфортабельным пассажирским комплексом на 108 мест в каютах люкс, полулюкс, 2-х и 4-х местных каютах со всеми удобствами. Он имеет в длину более 190 м и в ширину – 28 м.

Здесь две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 50 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей ТIR. О тарифах можно узнать по этой ссылке.

"Vilnius" в среду, 26 февраля, в 14:42 отправился в Батуми и по расписанию должен прибыть туда через 52 часов. Это по графику. Сервис Marinetraffic показал, что паром добрался раньше – не в 21:00 28 февраля, а в 18.00. В обратный рейс он вышел сегодня, 2 марта, и проведет в море 68 часов – состояние моря требует больше времени.

Фото: Валентин Ожго, Авто24