Що треба знати про техогляд у 2025 році

Обов’язковий технічний контроль (ОТК) — процедура, яка є обов’язковою лише для комерційного транспорту. За експлуатацію без протоколу технічного стану техогляду можна отримати чималий штраф.

Читайте також: Міжнародні автоперевізники проходитимуть техогляд своїх вантажівок один раз на три роки

Що таке обов’язковий технічний контроль

ОТК — це перевірка технічного стану транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі. Контролювати технічний стан можна лише на «обраних» підприємствах. Їх реєстр ведуть сервісні центри МВС.

Під час техконтролю фахівці мають оцінювати роботу основних систем автомобіля:

гальмівну систему;

рульове керування;

зовнішні світлові прилади;

стан шин і коліс;

рівень світлопропускання скла;

справність газобалонного обладнання (якщо встановлене);

димність і токсичність відпрацьованих газів.

Крім того, має перевірятись загальний технічний стан кузова, номерні знаки, звукові сигнали та інші елементи, що впливають на безпеку руху.

Восени та взимку власники повнопривідних автомобілів мають відчутну перевагу перед звичайними легковиками. SUZUKI S-CROSS можна обрати з приводом 4х4 вже у базовій версії. До того ж система ALLGRIР дозволяє вибрати один з чотирьох режимів їзди для різних дорожніх та погодних умов. Рекламна інформація

Хто має проходити технічний контроль

Обов’язковому технічному контролю підлягають:

вантажні автомобілі;

автобуси;

таксі та легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з комерційною метою;

транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі;

причепи та напівпричепи.

Не проходять ОТК власники приватних легкових авто, які не використовуються у бізнесі, а також мотоцикли, мопеди та мотоколяски.

Як часто потрібно проходити перевірку

Частота залежить від типу транспортного засобу:

легкові авто комерційного призначення та вантажівки до 3,5 тонни — раз на 2 роки;

таксі та великовантажні автомобілі — щороку;

транспорт, що перевозить небезпечні вантажі — двічі на рік.

Після проходження перевірки власник отримує протокол технічного стану транспортного засобу, де вказано результат і дату наступного контролю.

Якщо під час перевірки виявлено несправності, складається акт невідповідності, і повторний огляд проводять після усунення недоліків.

Де проходити ОТК

Перевірку здійснюють уповноважені суб’єкти ОТК, внесені до офіційного реєстру. Саме цей реєстр ведуть сервісні центри МВС, але самі перевірки вони не проводять.

Читайте також: В МВС знову піднімають питання техогляду

Всі уповноважені пункти можна знайти на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС, у розділі «Суб’єкти обов’язкового технічного контролю».

Що змінилося у 2025 році

Поточний рік приніс кілька оновлень у процедурі:

спрощено перелік документів, необхідних для акредитації пунктів техконтролю;

вдосконалено систему фото- та відеофіксації, щоб запобігти маніпуляціям;

введено механізм анулювання протоколів, якщо виявлено порушення або підробку даних.

Підсумок

Вчасне проходження перевірки захищає від штрафів, але гарантує справність автомобіля лише на момент проходження технічного контролю. Вже через кластерів після виїзду з пункту ОТК автомобіль може бути пошкоджено і він вже не відповідатиме вимогам безпеки.

Тому водіям варто стежити за строками проходження ОТК аби уникнути штрафів і за технічним станом свого транспортного засобу аби безпечно їздити.