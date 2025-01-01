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Что показали на полигоне разминирования UTTC наши пиротехники

Современные образцы машин разминирования, которые уже работают в опасной деоккупированной зоне страны, продемонстрированы в ходе семинара "Будущее разминирования: Украина в действии".
На полигоне UTTC состоялся показ техники разминирования: что показали - Auto24

ФОТО: Минобороны Украины|

Свои возможности демонстрирует машина разминирования компании "Азтех-Украина"

Валентин Ожго
logo26 июня, 15:20
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Мероприятие проведено на базе только что открытого по инициативе Министерства обороны Украины учебно-испытательного комплекса UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). В публикации Минобороны по понятным причинам не раскрыло его дислокацию, но рассказ детализировало.

Ведущие производители техники продемонстрировали в полевых условиях работу современных комплексов наземной роботизированной очистки территорий от взрывоопасных предметов. Показ проходил как в статике, так и в динамике.

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Во время прохождения различных по размеру малых и больших машин механизированного разминирования техника шла определенными маршрутами. Организаторы показа моделировали подрывы, использовали муляжи взрывоопасных предметов и другие условные угрозы, присущие загрязненным территориям.

На парадную линейку и для полевых демонстраций разработчики вывели:

  • комплекс наземной роботизированной очистки "Змей";
  • дистанционно управляемый комплекс гуманитарного разминирования 5100 GART;
  • механизированное средство "Легенда";
  • многоцелевой наземный дрон Multi-purpose;
  • гусеничную машину UDM VORMELA;
  • мобильные роботизированные носители DOK-ING MV-4 иDOK-ING MV-10;
  • машину GERMINA URCM-3000;
  • механическую машину разминирования MEMATT-MR1;
  • машину разминирования GSC-200
  • и другую технику.

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"Для техники и средств, используемых в гуманитарном разминировании, были созданы условия, приближенные к реальным", – уточнил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля.

Фото: Минобороны Украины

Организатором мероприятия выступили Министерство экономики, Министерство обороны Украины и Программа развития ООН. В нем приняли участие все, кто формирует сектор противоминной деятельности в Украине: от инженеров и производителей до потребителей технологий представителей государства и международных партнеров.

Напомним, учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности UTTC был открыт 6 июня этого года. Он является структурным подразделением Минобороны Украины.

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