Что показали на полигоне разминирования UTTC наши пиротехники

Мероприятие проведено на базе только что открытого по инициативе Министерства обороны Украины учебно-испытательного комплекса UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). В публикации Минобороны по понятным причинам не раскрыло его дислокацию, но рассказ детализировало.

Ведущие производители техники продемонстрировали в полевых условиях работу современных комплексов наземной роботизированной очистки территорий от взрывоопасных предметов. Показ проходил как в статике, так и в динамике.

Читайте также Машины для разминирования будут делать из строительной техники

Во время прохождения различных по размеру малых и больших машин механизированного разминирования техника шла определенными маршрутами. Организаторы показа моделировали подрывы, использовали муляжи взрывоопасных предметов и другие условные угрозы, присущие загрязненным территориям.

На парадную линейку и для полевых демонстраций разработчики вывели:

комплекс наземной роботизированной очистки "Змей";

дистанционно управляемый комплекс гуманитарного разминирования 5100 GART;

механизированное средство "Легенда";

многоцелевой наземный дрон Multi-purpose;

гусеничную машину UDM VORMELA;

мобильные роботизированные носители DOK-ING MV-4 иDOK-ING MV-10;

машину GERMINA URCM-3000;

механическую машину разминирования MEMATT-MR1;

машину разминирования GSC-200

и другую технику.

Читайте также Отечественный трактор разминирования URCM-3000 уже тестируется: на что он способен

"Для техники и средств, используемых в гуманитарном разминировании, были созданы условия, приближенные к реальным", – уточнил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля.

Фото: Минобороны Украины

Организатором мероприятия выступили Министерство экономики, Министерство обороны Украины и Программа развития ООН. В нем приняли участие все, кто формирует сектор противоминной деятельности в Украине: от инженеров и производителей до потребителей технологий представителей государства и международных партнеров.

Напомним, учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности UTTC был открыт 6 июня этого года. Он является структурным подразделением Минобороны Украины.