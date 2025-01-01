Що показали на полігоні розмінування UTTC наші піротехніки

Захід проведено на базі щойно відкритого за ініціативи Міністерства оборони України навчально-випробувального комплексу UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). У публікації Міноборони зі зрпозумілих причин не розкрило його дислокацію, але розповідь деталізувало.

Провідні виробники техніки продемонстрували у польових умовах роботу сучасних комплексів наземного роботизованого очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Показ відбувався як в статиці, так і в динаміці.

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Під час проходження різних за розміром малих та великих машин механізованого розмінування техніка йшла визначеними маршрутами. Організатори показу моделювали підриви, використовували муляжі вибухонебезпечних предметів та інші умовні загрози, притаманні забрудненим територіям.

На парадну лінійку та для польових демонстрацій розробники вивели:

комплекс наземного роботизованого очищення "Змій";

дистанційно керований комплекс гуманітарного розмінування 5100 GART;

механізований засіб "Легенда";

багатоцільовий наземний дрон Multi-purpose;

гусеничну машину UDM VORMELA;

мобільні роботизовані носії DOK-ING MV-4 іDOK-ING MV-10;

машину GERMINA URCM-3000;

механічну машину розмінування MEMATT-MR1;

машину розмінування GSC-200

та іншу техніку.

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"Для техніки та засобів, що використовується у гуманітарному розмінуванні, були створені умови, наближені до реальних", – уточнив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Фото: Міноборони України

Організатором заходу виступили Міністерство економіки, Міністерство оборони України та Програма розвитку ООН. У ньому взяли участь усі, хто формує сектор протимінної діяльності в Україні: від інженерів і виробників до споживачів технологій представників держави та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC було відкрито 6 червня цього року. Він є структурним підрозділом Міноборони України.