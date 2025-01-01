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Что произошло с введенными 1 июля во Львове "месячными проездными"

Один из первых владельцев введенного мэрией Львова месячного проездного на все виды транспорта за два дня поездок "отбил" на поездках половину стоимости абонемента, который стоит 900 гривен.
Во Львове владельцы "месячных проездных" начинают ставить рекорды поездок - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Во Львове месячный проездной абонемент действует в общественном транспорте всех форм собственности

Валентин Ожго
logo4 июля, 08:40
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Старт новой услуги был дан 1 июля. Как сообщает Львовский горсовет, за два дня львовяне приобрели почти 600 месячных абонементов стоимостью 900 гривен каждый. Еще в пределах 60 проездных купили студенты, заплатив по 450 гривен за абонемент.

В этой транспортно-логистической инновации есть одна существенная и знаковая деталь: введение общих и студенческих проездных документов на сегодня является в Украине первым и единственным примером, когда проездной абонемент дает право неограниченного количества поездок как в общественном транспорте коммунальных, так и частных перевозчиков.

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Подобной практики в регионах не введено, за исключением нескольких городов, где проезд в коммунальном транспорте вообще бесплатный.

Введенные во Львове с 1 июля проездные абонементы дают право на неограниченное количество поездок в течение 30 дней во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах, а также в автобусах частных перевозчиков, которые обслуживают городские маршруты.

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По словам директора ЛКП "Львовавтодор" Николая Власюка на вчерашнем, 3 июля, брифинге, за первые два дня 35% поездок с абонементами осуществлено их владельцами в коммунальных автобусах, 38% – в электротранспорте, а 27% – в транспорте частных перевозчиков.

Электронный учет в системе валидации показывает, что отдельные владельцы абонементов в течение дня осуществляют по 10-13 поездок, что свидетельствует о разъездном характере работы людей. Возражений у транспортников такая активность не вызывает, поскольку здесь безлимитное количество поездок.

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