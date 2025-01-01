Что произошло с введенными 1 июля во Львове "месячными проездными"

Старт новой услуги был дан 1 июля. Как сообщает Львовский горсовет, за два дня львовяне приобрели почти 600 месячных абонементов стоимостью 900 гривен каждый. Еще в пределах 60 проездных купили студенты, заплатив по 450 гривен за абонемент.

В этой транспортно-логистической инновации есть одна существенная и знаковая деталь: введение общих и студенческих проездных документов на сегодня является в Украине первым и единственным примером, когда проездной абонемент дает право неограниченного количества поездок как в общественном транспорте коммунальных, так и частных перевозчиков.

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Подобной практики в регионах не введено, за исключением нескольких городов, где проезд в коммунальном транспорте вообще бесплатный.

Введенные во Львове с 1 июля проездные абонементы дают право на неограниченное количество поездок в течение 30 дней во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах, а также в автобусах частных перевозчиков, которые обслуживают городские маршруты.

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По словам директора ЛКП "Львовавтодор" Николая Власюка на вчерашнем, 3 июля, брифинге, за первые два дня 35% поездок с абонементами осуществлено их владельцами в коммунальных автобусах, 38% – в электротранспорте, а 27% – в транспорте частных перевозчиков.

Электронный учет в системе валидации показывает, что отдельные владельцы абонементов в течение дня осуществляют по 10-13 поездок, что свидетельствует о разъездном характере работы людей. Возражений у транспортников такая активность не вызывает, поскольку здесь безлимитное количество поездок.