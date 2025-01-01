Що сталося із запровадженими 1 липня у Львові "місячними проїзними"

Старт нової послуги було дано 1 липня. Як повідомляє Львівська міськрада, за два дні львів’яни придбали майже 600 місячних абонементів вартістю 900 гривень кожен. Ще в межах 60 проїзних купили студенти, заплативши по 450 гривень за абонемент.

У цій транспортно-логістичній інновації є одна суттєва та знакова деталь: запровадження загальних та студентських проїзних документів на сьогодні є в України першим і єдиним прикладом, коли проїзний абонемент дає право необмеженої кількості поїздок як в громадському транспорті комунальних, так й приватних перевізників.

Читайте також У Львові відсьогодні для пасажирів діє ще один приємний карт-бланш

Подібної практики в регіонах не запроваджено, за винятком кількох міст, де проїзд в комунальному транспорті взагалі безплатний.

Запроваджені у Львові з 1 липня проїзні абонементи дають право на необмежену кількість поїздок упродовж 30 днів в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах, а також в автобусах приватних перевізників, які обслуговують міські маршрути.

Читайте також Львівські пасажири отримали від мерії карт-бланш: економія суттєва

За словами директора ЛКП "Львівавтодор" Миколи Власюка на вчорашньому, 3 липня, брифінгу, за перші два дні 35% поїздок з абонементами здійснено їх власниками в комунальних автобусах, 38% – в електротранспорті, а 27% – у транспорті приватних перевізників.

Електронний облік в системі валідації показує, що окремі власники абонементів протягом дня здійснюють по 10-13 поїздок, що свідчить про роз’їзний характер роботи людей. Заперечень у транспортників така активність не викликає, оскільки тут безлімітна кількість поїздок.