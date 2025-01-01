У Львові відсьогодні для пасажирів діє ще один приємний карт-бланш

У продаж надходять загальні та студентські проїзні. Як повідомляє мерія Львова, вони матимуть необмежену кількість поїздок виключно для їх власників та діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах.

Розробники вчинили так, щоб придбані абонементи можна було "прив’язати" до транспортних карт ЛеоКарт. Нині триває робота, щоб користувачам був доступний ще й додаток LeoCard.

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Економія на проїзді за місячним абонементом переконлива. Вартість загальних абонементів – 900 грн, а студентських – 450 грн. У порівнянні ця сума значно виграшна відносно класичної оплати.

Що за ці ж кошти має пасажир:

53 поїздки – оплачуючи карткою ЛеоКарт;

45 поїздок – при оплаті банківською карткою;

36 поїздок – у разі розрахунку готівкою.

У першу чергу місячний проїзний буде зручний тим, хто постійно користується громадським транспортом й багато їздить.

При цьому абонемент діє як у комунальному, так і в приватному транспорті, що наразі є нетиповою практикою для українських міст.

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"Окрім фінансових переваг, абонемент зробить користування транспортом значно зручнішим: не потрібно буде щодня думати про поповнення картки чи перевірку балансу. Протягом 30 днів людина зможе без обмежень користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами. Це не лише полегшить щоденні поїздки, а й спонукатиме пасажирів частіше обирати громадський транспорт замість власного авто", – зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Під час купівлі пасажир обирає дату активації – абонемент автоматично почне діяти з обраного дня. Відлік тривалості дії проїзного ведеться у календарних днях. Абонемент стає доступним для першої валідації у транспорті через 15 хвилин після активації.

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Нагадаємо, у Львові наприкінці 2023 року запровадили безготівкову оплату проїзду в усьому громадському транспорті. Далі, поетапно, запускали решту функціоналу е-квитка: безоплатні пересадки з ЛеоКарт, мобільний застосунок. До слова, на сьогодні сервісами ЛеоКарт свої поїздки оплачують та реєструють майже 70% пасажирів міського транспорту.