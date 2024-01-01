Что такое ножничный внедорожник: фото, видео

В Pulseo новый электрический привод, он добавляет результативности в перемещении в сложных условиях рабочей зоны. Электрический ножничный подъемник может двигаться в развернутой операционной высоте с полной нагрузкой.

Pulseo специально разрабатывался под новое поколение электрических мобильных платформ Haulotte для работы на тяжелой местности. Речь идет не только о сложном рельефе операционной зоны, но и о ее сезонных и климатических особенностях (дождь, снег, грязь).

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Механическая осевая трансмиссия и полный привод обеспечивают оптимальное сцепление на осложненной местности. Ручная блокировка дифференциала обеспечивает дополнительную мощность для выхода из сложных ситуаций.

HS18 E MAX поднимает платформу вверх на максимальную высоту 18 метров и для переезда не требует спуска вниз, что минимизирует потребность в повторном подъеме. Это положительно сказывается как на сроке службы аккумулятора, так и на рабочем цикле одной зарядки.

Фото: Haulotte

В HS18 E MAX уменьшено количество движений вверх-вниз, что улучшает производительность. Операторы могут выполнять задачи быстрее и эффективнее, что делает подъемник идеальным для операций на высоте.

Для ножниц HSE доступны две конфигурации платформы. Они созданы в соответствии с материалами, транспортируемых материалов. Скажем, это могут быть версии под "панели" (гипсокартон, окна и т.д.) или трубы.

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Haulotte говорит, что ее новый HS18 E MAX (в США он идет под индексом HS5390 E MAX) с грузоподъемностью 400 кг идеально подходит для работ, как для операций на высоте, так и для транспортировки.