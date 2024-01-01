Що таке ножичний позашляховик: фото, відео

В Pulseo новий електричний привод, він додає результативності в переміщенні у складних умовах робочої зони. Електричний ножичний підіймач може рухатися в розгорнутій операційній висоті з повним навантаженням.

Pulseo спеціально розроблявся під нове покоління електричних мобільних платформ Haulotte для роботи на важкій місцевості. Мова йде не тільки про складний рельєф операційної зони, але й про її сезонні та кліматичні особливості (дощ, сніг, багнюка).

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Механічна осьова трансмісія та повний привід забезпечують оптимальне зчеплення на ускладненій місцевості. Ручне блокування диференціала забезпечує додаткову потужність для виходу зі складних ситуацій.

HS18 E MAX підносить платформу вгору на максимальну висоту 18 метрів і для переїзду не потребує спуску вниз, що мінімізує потребу в повторному підйомі. Це позитивно позначається як на терміні служби акумулятора, так і на робочому циклі однієї зарядки.

Фото: Haulotte

У HS18 E MAX зменшена кількість рухів вгору-вниз, що покращує продуктивність. Оператори можуть виконувати завдання швидше та ефективніше, що робить підіймач ідеальним для операцій на висоті.

Для ножиць HSE доступні дві конфігурації платформи. Вони створені відповідно до матеріалів, що транспортуються. Скажімо, це можуть бути версії під "панелі" (гіпсокартон, вікна тощо) або труби.

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Haulotte каже, що її новий HS18 E MAX (в США він йде під індексом HS5390 E MAX) з вантажністю 400 кг ідеально підходить для робіт, як для операцій на висоті, так і для транспортування.