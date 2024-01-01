Что такое суппорт в автомобиле, для чего он нужен и как за ним ухаживать

Суппорт – достаточно надежный узел, который не часто выходит из строя. Однако чтобы суппорты служили долго, за их состоянием нужно следить. Как правило, их контролируют механики на каждом ТО (техобслуживании).

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Функция и принцип работы суппорта

Суппорт является частью системы дисковых тормозов. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, тормозная жидкость подается к суппорту под давлением. В суппорте расположены один или несколько поршней, которые прижимают тормозные колодки к тормозному диску. Это создает трение, которое останавливает или замедляет вращение колес автомобиля. Существует несколько основных типов суппорта:

Фиксированные суппорты

В таких суппортах поршни расположены с обеих сторон диска и двигаются синхронно, обеспечивая равномерное давление на диск с обеих сторон. Они более эффективны, но более сложные в производстве и обслуживании. Их обычно применяют в премиальных или спортивных автомобилях.

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Фиксированные суппорты ставят на быстрые спортивные авто. Например эти – от Renault Mégane RS

Плавающие суппорты

В этих суппортах, как правило, один или два поршня расположены с внутренней стороны. Внешняя колодка прижимается через скобу, а сам суппорт "ездит" на направляющих. Такая конструкция менее надежна, поскольку имеет больше подвижных элементов, но она дешевле в производстве, поэтому ее основывают на подавляющем большинстве бюджетных автомобилей.

Плавающие суппорта используют на подавляющем большинстве бюджетных авто

Признаки неисправности суппортов

Неисправность любых компонентов тормозной системы требует оперативного вмешательства. Эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена правилами дорожного движения да и просто здравым смыслом. Вот основные признаки проблем с суппортами:

Посторонние звуки от тормозов

Скрип тормозов чаще всего является признаком проблем с суппортом. Если он подклинивает, тормозные колодки перегреваются и могут издавать посторонние звуки. Как правило, посторонние звуки появляются на ранних стадиях – если не обращать внимания на это явление, проблема может быстро прогрессировать и проявляться по-другому.

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Неравномерное торможение и износ колодок

Если один из суппортов подклинивает достаточно сильно, авто может "тянуть" в сторону во время торможения или просто во время движения. При этом весь тормозной механизм будет сильно перегреваться.

Если вы заметили нечто подобное – попробуйте поднести руку к колесному (!) диску с целью контроля температуры. Делать это нужно осторожно, ведь он может быть горячим. На исправном автомобиле температура колесных дисков на одной оси должна быть одинаковой. Если же одно колесо греется сильнее другого – есть проблема.

Проблемы со стояночным тормозом

У многих автомобилей стояночный тормоз использует тормозной суппорт основной тормозной системы, но имеет отдельный привод тросом или электродвигателем. Как показывает практика, такие системы не слишком надежны, поэтому со временем возникают проблемы со снятием автомобиля со стояночного тормоза. Если после использования "ручника" автомобиль едет неохотно, теряет накат, скорее всего есть проблема с одним из задних суппортов.

Многие современные авто имеют электрический привод стояночного тормоза. Часто этот механизм размещают прямо на суппортах задних колес.

Потеря тормозов

Если педаль тормозов вдруг "упала", а ее нажатие не приводит к нормальному срабатыванию тормозных механизмов – это может быть признаком проблем с суппортом. В таком случае нужно искать утечку тормозной жидкости. Утечка может произойти на любом из суппортов или на любом месте магистрали тормозных трубок и шлангов.

Если же снаружи утечки не видно, загляните под коврик водителя, а именно в район педали тормозов. Если тормозная жидкость вытекает там – скорее всего неисправен главный тормозной цилиндр.

Посторонние звуки при проезде неровностей

На автомобилях с большим пробегом суппорта могут "греметь". Это характерно для плавающих суппортов, где со временем могут изнашиваться посадочные места направляющих. Если при нажатии тормозов на мелких неровностях (например на брусчатке) посторонний звук исчезает – значит виноваты суппорта.

Если суппорт “гремит” на неровностях, скорее всего нужно заменить направляющие. В более запущенных случаях – всю скобу.

К счастью, это небольшая проблема – на большинстве СТО ее могут довольно просто устранить, установив ремонтные направляющие. Главное не затягивать с таким ремонтом, иначе придется менять части суппорта куда эти направляющие входят. А такая процедура уже дороже.

Ремонт и обслуживание суппорта

Замена суппорта нужна далеко не всегда. В большинстве случаев суппорты ремонтируют. В них заменяют все резиновые детали, которые обычно продаются комплектом. Стоит такой комплект несколько долларов для почти любого авто. Иногда требуют замены поршни и направляющие – они продаются отдельно или в ремкомплекте со всеми резиновыми деталями.

Ремкомплект суппорта может включать все необходимые детали для полного восстановления его работы.

Суппорт как отдельная деталь значительно дороже. Например, задний суппорт к Renault Megane III стоит 50-80 долларов, а передний суппорт к Porsche Cayenne – две с половиной тысячи долларов. Замена может понадобиться в очень редких случаях. Почти всегда достаточно замены ремкомплекта.

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Вывод

Суппорт – это важный компонент тормозной системы, от исправности которого зависит безопасность на дороге. Регулярное обслуживание суппорта и регулярная замена изношенных резиновых компонентов делают его почти вечным. Впрочем, если вовремя не заменить резиновые детали, в суппорт попадает вода и грязь, в результате чего он может повредиться коррозией изнутри. В таком случае нужна будет его замена.