Что в Одессе присудили владельцу незаконной сети АЗС

О приговоре суда мужчине, который организовал деятельность незаконной сети АЗС в Одесской области, рассказывает на своем сайте региональное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области.

По материалам БЭБ в Одесской области суд признал виновным 27-летнего жителя Березовской громады, который продавал незаконно изготовленное топливо. Подозреваемому назначен штраф.

Год открыто продавал топливо, но что-то пошло не так

Достоверно установлено, что фигурант дела, не будучи зарегистрированным как предприниматель, более года покупал по заниженным ценам незаконно изготовленные бензин и дизельное топливо и перепродавал на самовольно установленных автозаправочных станциях, которые были расположены в г. Березовка и поселке Доброслав.

Незаконно установленные системы хранения и продажи горючего работали под видом законных. Фото: БЭБ Одесской области

В ходе расследования детективы выяснили, что подозреваемый получил в пользование специализированное программное обеспечение, которое применял для контроля, учета и реализации незаконно изготовленного топлива на территории АЗС.

Непосредственную продажу бензина и дизельного топлива осуществляли два человека, которых фигурант нанял на работу и выплачивал заработную плату в конвертах.

АЗС маленькие, но объемы продаж большие

В ходе досудебного расследования детективы провели обыски на территории автозаправочных станций, где изъяли более 33 тонн незаконно изготовленного бензина марки А-95 и дизельного топлива. Кроме того, изъято оборудование АЗС, 16 емкостей для хранения горюче-смазочных материалов, наличные, черновые записи. Общая стоимость изъятого – 3,4 млн грн.

Незаконные АЗС принимали оплату наличными и банковскими карточками, что списывали деньги законно. Фото: БЭБ Одесской области

Таким образом, дело фигуранта по уголовному правонарушению ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) рассмотрел суд.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа 85 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.