Що в Одесі присудили власнику незаконної мережі АЗС

Про вирок суду чоловіку, який організував діяльність незаконної мережі АЗС на Одещині, розповідає на своєму сайті регіональне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

За матеріалами БЕБ в Одеській області суд визнав винним 27-річного жителя Березівської громади, який продавав незаконно виготовлене пальне. Підозрюваному призначено штраф.

Рік відкрито продавав пальне, але щось пішло не так

Достеменно встановлено, що фігурант справи, не бувши зареєстрованим як підприємець, понад рік купував за заниженими цінами незаконно виготовлені бензин та дизельне пальне й перепродував на самовільно встановлених автозаправних станціях, що були розташовані в м. Березівка та селищі Доброслав.

Незаконно встановленні системи зберігання та продажу пального працювали під виглядом законних. Фото: БЕБ Одещини

В ході розслідування детективи з’ясували, що підозрюваний отримав у користування спеціалізоване програмне забезпечення, яке застосовував для контролю, обліку та реалізації незаконно виготовленого пального на території АЗС.

Безпосередній продаж бензину та дизельного пального здійснювали двоє осіб, яких фігурант найняв на роботу та виплачував заробітну плату у конвертах.

АЗС маленькі, але обсяги продажу великі

У ході досудового розслідування детективи провели обшуки на території автозаправних станцій, де вилучили понад 33 тонни незаконно виготовленого бензину марки А-95 та дизельного пального. Крім того, вилучено обладнання АЗС, 16 місткостей для зберігання пально-мастильних матеріалів, готівку, чорнові записи. Зальна вартість вилученого – 3,4 млн грн.

Незаконні АЗС приймали оплату готівкою та банківськими карточками, що списували гроші законно. Фото: БЕБ Одещини

Таким чином справу фігуранту за кримінальне правопорушення ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) розглянув суд.

Підсудному призначено покарання у вигляді штрафу 85 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.