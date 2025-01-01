Тим пальним шкідливо заправляти навіть "горбатого" ЗАЗ-965

Незаконна автозаправна станція мешканця одного з прикордонних сіл тепер не продаватиме пальне сумнівної якості. Детективи БЕБ у Чернівецькій області з’ясували, що чоловік зберігав та продавав пально-мастильні матеріали невідомого походження без відповідних ліцензій.

Для здійснення незаконної діяльності він придбав пристрій для розливу пального, спеціальні місткості та інше обладнання. Реалізація відбувалася виключно за готівку, без жодного документального відображення у податковій звітності.

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В ході обшуків детективи вилучили фальсифікат бензину та дизпалива, чорнові записи, мобільний телефон та готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності. Також під арешт взято обладнання для розливу та зберігання пального.

Проведене експертно-лабораторне дослідження засвідчило, що вилучені пально-мастильні матеріали не відповідають вимогам ДСТУ, тобто ділок продавав власникам автотранспорту звичайну бодягу.

Досудове розслідування ведеться ща ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Нині детективі на етапі встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності.

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А офіс територіального управління БЕБ у Полтавській області вже скерував до суду кримінальне провадження щодо трьох осіб, які виготовляли та продавали у різні регіони України незаконно виготовлене пальне.

Детективи встановили, що директорка полтавського підприємства, а також технолог та водій столичної компанії майже півтора року незаконно виготовляли бензин.

Вони налагодили незаконний бізнес на одній із нафтобаз Київської області. Готову продукцію постачали на АЗС й підприємства Полтавської, Київської, Рівненської областей та інших регіонів України.

Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та на нафтобазі. Вилучили документацію, близько 7,7 тис. літрів органічної рідини на основі спирту та понад 62 тис. літрів бензину, що знаходився в резервуарах й автоцистерні.

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Як і у випадку згаданого ділка з АЗС у прикордонні, все вилучене пальне було низької якості та не відповідало вимогам ДСТУ 7687:2015 "Бензини Автомобільні Євро. Технічні умови".

Фігурантам озвучено повідомлення про підозру. Матеріали про їх протизаконну діяльність вже у суді.

Фото: Бюро економічної безпеки України