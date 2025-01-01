Тем топливом вредно заправлять даже "горбатого" ЗАЗ-965

Незаконная автозаправочная станция жителя одного из приграничных сел теперь не будет продавать топливо сомнительного качества. Детективы БЭБ в Черновицкой областии выяснили, что мужчина хранил и продавал горюче-смазочные материалы неизвестного происхождения без соответствующих лицензий.

Для осуществления незаконной деятельности он приобрел устройство для разлива горючего, специальные емкости и другое оборудование. Реализация происходила исключительно за наличные, без всякого документального отражения в налоговой отчетности.

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В ходе обысков детективы изъяли фальсификат бензина и дизтоплива, черновые записи, мобильный телефон и наличные средства, полученные от незаконной деятельности. Также под арест взято оборудование для разлива и хранения горючего.

Проведенное экспертно-лабораторное исследование показало, что изъятые горюче-смазочные материалы не соответствуют требованиям ДСТУ, то есть делец продавал владельцам автотранспорта обычную "бодягу".

Досудебное расследование ведется за ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас детективы на этапе установления круга лиц, причастных к незаконной деятельности.

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А офис территориального управления БЭБ в Полтавской области уже направил в суд уголовное производство в отношении трех человек, которые изготавливали и продавали в разные регионы Украины незаконно изготовленное топливо.

Детективы установили, что директор полтавского предприятия, а также технолог и водитель столичной компании почти полтора года незаконно изготавливали бензин.

Они наладили незаконный бизнес на одной из нефтебаз Киевской области. Готовую продукцию поставляли на АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ровенской областей и других регионов Украины.

Детективы БЭБ провели санкционированные обыски в офисных помещениях и на нефтебазе. Изъяли документацию, около 7,7 тыс. литров органической жидкости на основе спирта и более 62 тыс. литров бензина, что находился в резервуарах и автоцистерне.

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Как и в случае упомянутого дельца с АЗС в приграничье, все изъятое топливо было низкого качества и не соответствовало требованиям ДСТУ 7687:2015 "Бензины Автомобильные Евро. Технические условия".

Фигурантам сообщено о подозрении. Материалы об их противозаконной деятельности уже в суде.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины