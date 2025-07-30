Что заработала польская экономика от блокады украинских фур с зерном

В целом ситуация с загрузкой польских портовых терминалов и узлов перевалки зерна куда хуже, чем кажется на самом деле: менеджеры портов в соседних странах от экономической выгоды уже второй год подряд потирают от удовольствия руки, а их польские коллеги кусают локти.

Как пишет специализированное издание logistyka.rp.pl, транзит украинского зерна через польские морские порты исчезает. И это влечет за собой еще одну проблему – экспедиторы обеспокоены возможными увольнениями работников.

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Уже никто не скрывает, что все это последствия геополитической ситуации. Экспедиторы и терминалы давно бьют по этому поводу тревогу, поскольку в течение многих месяцев на польских границах наблюдается дефицит импортных товаров, особенно в случае с перевалкой зерна из Украины.

"Импорт, особенно зерновых из Украины, не осуществляется уже более года. Польские терминалы, а наверное и все, пустые и несут очень большие расходы на обслуживание. Также мы заметили, что некоторые страны, такие как Румыния, Германия, Турция, имеют в своих портах большие объемы зерна из Украины. Эти страны способны действовать таким образом, чтобы заниматься перевалкой сырья, и в то же время не распределяют зерновые потоки на своих внутренних рынках. К сожалению, в нашей стране эта ситуация осталась без внимания. Как следствие, проигрывают транспортные компании, порты, перегрузочные терминалы", – говорит Лаура Головач, президент CSL Group.

Прошлогодняя статистика беспощадна к бизнесу в этом сегменте. В одном из главных польских портов Гдыня терминал в 2024 году обработал 5,6 млн тонн зерна, что более чем на 17% меньше, чем годом ранее.

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Гданьский портовый терминал осуществил перевалку 2,9 млн тонн хлеба со снижением почти на 7%, а в портовом комплексе Щецин-Свиноуйсьце едва вышли на показатель 2 млн тонн со снижением более чем на 22%.

В общем перевалки зерна сократились на 15,6 процента до 10,5 млн тонн. Такую цифру озвучили эксперты центра бизнес-консалтинга Actia Forum в Гдыне.

Только теперь польским экономистам пришло понимание, что те не зарубцевавшееся в памяти украинского общества блокирование границ перевозчиками и фермерами обернется потерями.

"Мы считаем, что блокирование перевалки продукции из Украины в Польше является болезненным для нашей экономики. Мы теряем очень большие суммы денег, складывается впечатление, что склады пустые, а другие страны зарабатывают на этой деятельности и обработке этих грузов", – перечисляет Лаура Головач.

Сейчас польские экономисты и политики постоянно подчеркивают, что транзит через Польшу очень выгодный, что он осуществляется в соответствии с законом, который тщательно контролируют национальные службы. И что все делается для развития транзита, а не его замедления. Главное в тех призывах, чтобы перевалка происходила через польские терминалы и зерно продолжало свой путь в другие страны именно из польских портов.

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Интересно, где были польские экономисты и политики, когда блокировалась граница, а украинское транзитное зерно для стран, где не хватало хлеба и царил голод, высыпалось из фур и вагонов прямо на землю. Тогда почему-то никто и словом не обмолвился, что транзит "осуществляется в соответствии с законом, который тщательно контролируют национальные службы".