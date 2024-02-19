Десять спортивного стиля корветов Chevy C8 и магистральный тягач с полуприцепом были разбойным нападением похищены со стоянки Willcox Loves Truck Stop.

Произошло это 15 февраля, когда водитель садился в автомобиль для дальнейшего движения. Незнакомец подошел к нему будто с мирным вопросом, чем усыпил чувство безопасности. Этого грабитель и добивался. Достигнув цели, он силой схватил жертву и выбросил из кабины. Затем занял место водителя, заблокировал двери и выехал со стоянки.

Как позже выяснилось, преступником оказался 23-летний Исая Уокер из Лотона, штата Оклахома, США. Он только что вышел из тюрьмы и ему позарез нужно было добраться домой. Поскольку попутного транспорта не было, то он решил одолжить фуру. Под руку попался автовоз, который транспортировал 10 корветов Chevrolet C8 стоимостью более 1 250 000 долларов США.

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Недавний заключенный был хорошо знаком с магистральными тягачами. Без лишней суеты и агрессии к машине с таким драгоценным грузом он оставил стоянку и поехал на север Форт-Грант-роуд. Курс взял к Лотону в штат Оклахома, до которого было от стоянки примерно 1 260 километров.

Как сообщили в офисе шерифа округа Кочиз, патрульный заприметил украденный автовоз на дороге Форт-Грант-роуд и попытался остановить. На требование полицейского водитель-угонщик не отреагировал и прибавил скорость. От его хаотичного движения и угрожающих маневров другие транспортные средства начали съезжать с дороги.

Заблокированный автовоз Volvo с роскошными автомобилями Chevy Corvette C8. Фото с видеорегистратора Cochise County Sheriff's

Однако при въезде в Каунти-Лайн-роуд Уокер все-таки остановил украденную фуру. Его взяли под стражу, и на вопрос, почему угнал машину, он сказал, что корветы тут ни при чём и ему просто нужен грузовик, чтобы добраться домой, поскольку "он только что вышел из тюрьмы".

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Идет расследование. Рядовые патрульные и офицеры проявили большую сдержанность и терпение, чтобы довести тяжелое преступление до мирного решения, обезопасив при этом от повреждения имущества других.

Ни тягач, ни один из Chevy из-за этого инцидента не пострадали. Неповрежденный автовоз вместе с ценным грузом вернули водителю и тот смог продолжить рейс.

Вот такие 10 автомобилей Chevy Corvette C8 были загружены на автовоз, украденный только что освобожденным заключенным. Фото: Chevrolet

Что касается Уокера, то ему "домой, в дом" не повезло попасть. Теперь его обвиняют в нескольких преступлениях, включая 11 пунктов в краже транспортных средств – 10 корветов и автовоз. Кроме этого ему, видимо, будут инкриминировать разбойное нападение.