Десять спортивного стилю корветів Chevy C8 та магістральний тягач з напівпричепом були розбійницьким нападом викрадені зі стоянки Willcox Loves Truck Stop.

Сталося це 15 лютого, коли водій сідав в автомобіль для подальшого руху. Незнайомець підійшов до нього ніби з мирним запитанням, чим приспав почуття безпеки. Цього грабіжник і домагався. Досягнувши мети, він силоміць схопив жертву і викинув з кабіни. Потім зайняв місце водія, заблокував двері й виїхав зі стоянки.

Як пізніше з’ясувалося, злочинцем виявився 23-річний Ісая Вокер з Лотона зі штату Оклахома, США. Він щойно вийшов із в’язниці і йому конче потрібно було дістатися додому. Оскільки попутного транспорту не було, то він вирішив позичити фуру. Під руку потрапив автовоз, який транспортував 10 корветів Chevrolet C8 вартістю понад 1 250 000 доларів США.

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Нещодавній ув’язнений був добре обізнаний з магістральними тягачами. Без зайвої метушні й агресії до машини з таким дорогоцінним вантажем він полишив стоянку і поїхав на північ Форт-Грант-роуд. Курс взяв до Лотона в штат Оклахома, до якого було від стоянки приблизно 1 260 кілометрів.

Як повідомили в офісі шерифа округу Кочіз, патрульний запримітив вкрадений автовоз на дорозі Форт-Грант-роуд і спробував зупинити. На вимогу поліцейського водій-викрадач не зреагував і додав швидкості. Від його хаотичного руху й загрозливих маневрів інші транспортні засоби почали з’їжджати з дороги.

Заблокований автовоз Volvo з розкішними автомобілями Chevy Corvette C8. Фото з відеорегістратора Cochise County Sheriff's

Однак при в’їзді в Каунті-Лайн-роуд Вокер все-таки зупинив вкрадену фуру. Його взяли під варту, і на запитання, чому викрав машину, він сказав, що корвети тут ні при чому і йому просто потрібна вантажівка, щоб дістатися додому, оскільки "він щойно вийшов із в'язниці".

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Йде розслідування. Рядові патрульні та офіцери проявили велику стриманість і терпіння, щоб довести важкий злочин до мирного розв’язання, убезпечивши при цьому від пошкодження майна інших.

Ні тягач, ні жоден з Chevy через цей інцидент не постраждали. Неушкоджений автовоз разом з цінним вантажем повернули водієві й той зміг продовжити рейс.

Ось такі 10 автомобілів Chevy Corvette C8 були завантажені на автовоз, вкрадений щойно звільненим в'язнем. Фото: Chevrolet

Щодо Вокера, то йому "до дому, до хати" не поталанило потрапити. Тепер його звинувачують у кількох злочинах, включаючи 11 пунктів у крадіжці транспортних засобів – 10 корветів та автовоз. Окрім цього йому, мабуть, інкримінуватимуть розбійний напад.