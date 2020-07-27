Он закрепляется на штатном козырьке автомобиля и обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей как спереди автомобиля, так и сбоку.

Вождение под ярким солнечным светом – довольно неприятная история, поэтому большинство водителей используют солнцезащитные очки. Но порой и они не помогают. Поэтому стартап VisorTwin предложил простой гаджет, который будет работать вместе со штатными козырьками для дополнительной защиты. И это настолько просто, насколько гениально. Почему никто до этого не додумался раньше?

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Суть изобретения VisorTwin – прямоугольная пластинка, изготовленная из полупрозрачного акрилового пластика. Она крепится к существующему козырьку с помощью специальных зажимов, и с помощью поворотного механизма может регулироваться под прямым углом, чтобы перекрыть солнечный свет. Материал способен отразить блики и обеспечивает дополнительную защиту от УФ-лучей.

Изобретатели ищут финансирование для начала изготовления гаджета, поэтому выставили его для краудфандинга на Kickstarter. Сегодня VisorTwin можно передзаказать за $ 27, а когда он попадет на рынок, то будет стоить 29 долларов.

VisorTwin планирует начать доставку козырька в декабре.

Напомним, почему нельзя оставлять никого в машине на солнце.