Жара – вещь неприятная, а то и опасная сама по себе, а усиленная парниковым эффектом, она становится просто убийственной. Мы разбирались, почему и как салон машины, запаркованной на солнце, превращается в ад.

Современные авто имеют большую площадь остекления, поэтому солнце легко нагревает интерьер и воздуха в салоне. Температура в закрытой машине превышает "забортную" на десятки градусов – и все это благодаря парниковому эффекту.

В это бывает трудно поверить, но температура в салоне может достигать +60°С. Так, большинство материалов отделки интерьера рассчитаны на подобную температуру, и испортиться сразу они не должны. Но вопрос в том, что в машине при таких условиях может оказаться что-то постороннее – то есть менее температуростойкие предметы, а самое главное – живые существа, люди или животные.

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Причем так получается, что чаще всего в машине в жару оставляют тех, кто не сможет решительно отказаться и покорно соглашается на это – дети. И это совсем плохо, потому что одновременно это наиболее беззащитная и беспомощная категория пассажиров. А сколько сможет выдержать слабый организм при +50°С, да еще и при ограниченном доступе кислорода?

Парниковый эффект в закрытом салоне поднимает температуру до опасных значений

Да, есть способы снизить температуру в закрытом салоне – оставить открытыми окна и люк, прикрыть лобовое стекло светоотражающим экраном. Но это отнюдь не решение для тех случаев, когда в машине оставляют живой организм – машина на раскаленной парковке должна быть совершенно пустой.

Кстати, по "неживым предметам" тоже есть перечень ограничений. Некоторые пластиковые предметы в раскаленном салоне, да еще и на открытом солнцу месте (торпедо, задняя полка) могут буквально расплавиться, испортиться сами и испортить салон.

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Более того, есть определенный перечень предметов, которые просто опасно оставлять в машине, которая может вскоре нагреться.

Мелкие изделия из термопластичного пластика, в особенности – на открытых солнцу местах

Зажигалки, аэрозольные баллончики

Газированные напитки в герметичной таре: пиво, фруктовые воды, минералка, шампанское и т.д.

Кисломолочные напитки в собственной таре: кефир, йогурт, кумыс

Гаджеты с аккумулятором

Газовая зажигалка может взорваться не только на солнце, но и в бардачке – если салон машины прогрелся до полусотни градусов

Опасность этих изделий в том, что они могут расплавиться, а закрытые емкости и аккумулятор – взорваться. От обломков и осколков могут пострадать люди, а от веществ, содержавшихся в разрушенной давлением таре, испортиться обивка салона. Причем взрыв бутылок и пакетов иногда случается в момент открывания крышки багажника или дверей, когда давление разогретого воздуха во внутреннем объеме авто вдруг падает.

Рекомендация Авто24

В любом случае машину не следует жарить под прямыми солнечными лучами, поэтому ищите способ избегать этого, когда ищете место для парковки в жаркий день. На крайний случай имейте солнцеотражающие экраны, которыми закрывайте самые большие окна вашего авто, если придется оставлять его на солнце. Это не даст температуре в салоне достигать полусотни и более градусов. Но ни в коем случае не оставляйте никого в закрытой машине в жаркий день.

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