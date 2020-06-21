Спека – річ неприємна, а то й небезпечна сама по собі, а підсилена парниковим ефектом, вона стає просто вбивчою. Ми розбиралися, чому і як салон машини, запаркованої на сонці, перетворюється на пекло.

Сучасні авто мають велику площу скління, тому сонце легко нагріває інтер’єр і повітря у салоні. Температура в закритій машині перевищує “забортну” на десятки градусів – і все це завдяки парниковому ефекту.

В це буває важко повірити, але температура в салоні може сягати +60оС. Так, більшість матеріалів оздоблення інтер’єру розраховані на подібну температуру, і зіпсуватися відразу вони не повинні. Але питання у тому, що в машині за таких умов може опинитися щось стороннє – тобто менш температуростійкі предмети, а найважливіше – живі істоти, люди або тварини.

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Причому так виходить, що найчастіше в машині у спеку залишають тих, хто не зможе всерйоз відмовлятися і покірно погоджується на це – дітей. І це зовсім погано, тому що одночасно це є найбільш беззахисна і безпорадна категорія пасажирів. А скільки зможе витримати слабенький організм при +50оС, та ще й при обмеженому доступі кисню?

Парніковий ефект в закритому салоні піднімає температуру до небезпечних значень

Так, є способи знизити температуру в закритому салоні – залишити відкритими вікна та люк, прикрити лобове скло світловідбивним екраном. Але це аж ніяк не рішення для тих випадків, коли в машині залишають живий організм – машина на розжареній парковці має бути геть порожньою.

До речі, по “неживим предметам” теж є перелік обмежень. Деякі пластикові предмети в розпеченому салоні, та ще й на відкритому до сонці місці (торпедо, задня полиця) можуть буквально розплавитися, зіпсуватись самі і зіпсувати салон.

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Більше того, є певний перелік предметів, які просто небезпечно залишати у машині, яка може незабаром нагрітися.

Дрібні вироби з термопластичного пластику, в особливості – на відкритих сонцю місцях

Запальнички, аерозольні балончики

Газовані напої у герметичній тарі: пиво, фруктові води, мінералку, шампанське тощо

Кисломолочні напої у власній тарі: кефір, йогурт, кумис

Гаджети з акумулятором

Газова запальничка може вибухнути не лише на сонці, а й у бардачку – якщо салон машини прогрівся до півсотні градусів

Небезпека цих виробів у тому, що вони можуть розплавитись, а закриті ємкості та акумулятор – вибухнути. Від уламків та осколків можуть постраждати люди, а від речовин, що містилися у зруйнованій тиском тарі, зіпсуватися оббивка салону. Причому вибух пляшок та пакетів іноді трапляється в момент відкривання кришки багажника чи дверей, коли тиск розігрітого повітря у внутрішньому об’ємі авто раптом падає.

Рекомендація Авто24

В будь-якому випадку машину не слід смажити під прямими сонячними променями, тому шукайте спосіб уникати цього, коли шукаєте місце для паркування спекотного дня. На крайній випадок купіть сонцевідбивні екрани, якими закривайте найбільші вікна вашого авто, коли доведеться залишати його на сонці. Це не дасть температурі в салоні сягати півсотні і більше градусів. Але в жодному випадку не залишайте нікого у закритій машині у спекотний день.

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