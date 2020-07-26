Типы очков и принципы выбора.

Природа человеческого глаза такова, что ему не нужны очки – здоровые глаза при излишнем количестве солнечного света прекрасно реагируют. Зрачки сужаются. А если уж и этого недостаточно, то прищуривается веко. Впрочем, когда человек едет в автомобиле и постоянно щурится, это утомительно. Глаза слезятся, напрягаются, водитель теряет концентрацию и внимание. Это может привести к нежелательным последствиям.

С поляризацией или без

Поэтому для защиты глаз водителям необходимы солнцезащитные очки. Такие очки бывают двух типов: с поляризацией и без. Чтобы не вдаваться в подробности научных терминов, попробуем объяснить разницу между этими очками проще: если мы говорим об обычных солнцезащитных очках без поляризации, то они затемняют солнечные лучи, но также уменьшают блики, поэтому также затемняют объекты, которые могут скрываться за бликами. Очки с поляризацией, наоборот, затемняют только блики, объекты, которые скрываются за этими бликами, становятся более заметными. Такое свойство поляризационных очков помогает хорошо ориентироваться в дорожной ситуации, особенно, когда на дороге много автомобилей, которые имеют много блестящих поверхностей (стекло, зеркала, краска и т.д.).

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Оправа

Наиболее популярны классические оправы – в виде капли, типа "авиатор", "кошачий глаз", или, например, различные реплики очков ray-ban. Они выглядят солидно и презентабельно, но имеют один существенный недостаток: они не закрывают глаз сбоку. Поэтому если солнце светит сбоку, сзади или по диагонали, то солнечные лучи отражаются от внутренней поверхности линзы и тем самым создают на ее поверхности блики, которые уже не фильтруется поляризационными линзами.

Поэтому если вы выбираете очки на все случаи жизни, например, для рыбалки, стендовой стрельбы, вождения автомобиля, то лучше отдать предпочтение спортивным, которые более плотно прилегают к голове и закрывают глаза сбоку. Если вы очень много времени проводите за рулем, особенно в ночное время, то лучше отдать предпочтение очкам с минимальным весом. Ведь в ночное время, как правило, тело сильно отекает, поэтому тяжелая оправа очков может вызвать дискомфорт на ушах и переносице.

Цвет линз

Для ночной езды обязательно нужно использовать очки с желтыми линзами. Ведь желтые линзы улучшают видимость человеческого глаза в темноте, а также хорошо фильтрует голубые блики, например от ксенона встречных автомобилей. Такие же очки можно использовать для работы за компьютером.

Кроме желтого цвета, линзы могут быть черными, серыми, серо-зелеными, коричневыми и с разноцветными напылением. Если мы говорим о черных и серых, а также серо-зеленых линзах, то они минимально искажают цвета. Коричневые линзы, как и желтые, хорошо фильтруют голубой свет, но при этом немного искажают цвета и увеличивают контраст. Различные разноцветные покрытия, если они наносятся на серые линзы очков, никак не влияют на цветопередачу, просто зеркальное покрытие лучше отражает свет. Поэтому такие очки рекомендуются для рыбалки, катании на лыжах или при походах в горы. В общем зеркальное покрытие отражает избыток солнечных лучей, но при этом оно более нежное и требует более бережного отношения.

Защита от ультрафиолета

При выборе солнцезащитных очков обратите внимание на такой фактор, как защита от ультрафиолетовых лучей. Этот параметр обычно обозначается аббревиатурой UV, UVA или реже SPF. Чем выше цифровое значение после этой аббревиатуры, тем выше степень защиты от ультрафиолета. Если же мы говорим об аббревиатуре UVA или UVB, то это говорит о защите от ультрафиолетовых лучей различных спектров

Существует также понятие светопропускания. То есть то насколько очки затемняют. Этот параметр регулируется пятью категориями – 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Нулевая категория говорит о том, что очки будут пропускать от 80 до 100 процентов света. Такие очки практически ничего не затемняют. Четвертая категория – это светопропускание от пяти до восьми процентов света, то есть такие очки очень темные и в них вы не сможете отличить зеленый сигнал светофора от красного.

Соответственно, очки 0 категории с желтыми линзами будут идеальными для ночного вождения, а для дневной езды лучше отдать предпочтение коричневым или серым линзам с категорией светопропускания 2 или 3. Если же вы проводите одинаковое количество времени за рулем как днем, так и ночью, то есть несколько вариантов: купить две пары очков, приобрести очки со сменными линзами или найти фотохромные очки, которые могут менять категорию светопропускания в зависимости от яркости солнечного света. Кстати, очки со сменными линзами, как правило, комплектуются диоптрийной рамкой, в которую можно вставить обычные линзы с диоптриями.

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Материалы изготовления

Автомобильные очки изготавливают исключительно из многослойного пластика, который при ударах не повреждается, не повреждает стеклом глаза. Ведь если стекло разбивается, они осколками могут повредить глаза. То же самое касается оправы – металлическая водителямне очень подходит. Лучше отдавать предпочтение пластиковым из высокопрочных полимеров.

Как ухаживать за очками

Основные требования по хранению, транспортировке и эксплуатации будут наверняка одинаковыми для всех типов очков. Во-первых, их лучше хранить и переносить в специальном футляре, который защитит очки от механических повреждений. Линзы протирают чистой сухой микрофиброй и эту микрофибру нужно менять хотя бы раз в месяц.

Поэтому если год назад вы купили очки и вам в подарок дали маленькую салфеточку, то ее следует заменить через месяц, поскольку салфетка впитывает в себя грязь, жир, и затем при протирании линз этот жир просто наносится по линзы. Вытереть очки таким образом невозможно. Так же не следует использовать для протирания футболку.

Но самое страшное, что можно сделать с очками – это протереть их линзы спиртовыми салфетками. Как правило, линзы современных очков имеют множество различных покрытий. Поэтому если вы протираете их спиртовыми, то смываете их. Таким образом очки теряют свои свойства.

Напомним, что выбрать: бензин, дизель, гибрид или ГБО?