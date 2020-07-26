Типи окулярів та принципи вибору.

Природа людського ока така, що йому не потрібні окуляри – здорові очі при надміру сонячного світла прекрасно реагують. Зіниці звужуються. А якщо вже й цього недостатньо, то примружується повіка. Втім, коли людина їде в автомобілі та постійно примружується, це втомлює. Очі сльозяться, напружуються, водій втрачає концентрацію і увагу. Це може призвести до небажаних наслідків.

З поляризацією чи без

Тому для захисту очей водіям необхідні сонцезахисні окуляри. Такі окуляри бувають двох типів: з поляризацією і без. Щоб не вдаватися в подробиці наукових термінів, спробуємо пояснити різницю між цими окулярами простіше: якщо ми говоримо про звичайні сонцезахисні окуляри без поляризації, то вони затемнюють сонячні промені, але також зменшують відблиски, тож також затемнюють об'єкти, які можуть ховатися за відблисками. Окуляри з поляризацією, навпаки, затемнюють тільки відблиски, об'єкти які ховаються за цими відблисками, стають більш помітними. Така властивість поляризаційних окулярів допомагає добре орієнтуватися в дорожній ситуації, особливо. Коли на дорозі багато автомобілів, які мають багато блискучих поверхонь (скло, дзеркала, фарба тощо).

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Оправа

Найбільш популярні класичні оправами - у вигляді краплі, типу " авіатор", "котяче око", або, наприклад, різні репліки окулярів ray-ban. Вони виглядають солідно і презентабельно, але мають один істотний недолік: вони не закривають очей збоку. Тому якщо сонце світить збоку, ззаду або по діагоналі, то сонячні промені відбиваються від внутрішньої поверхні лінзи і тим самим створюють на її поверхні відблиски, які вже не фільтрується поляризаційними лінзами.

Тому якщо ви вибираєте окуляри на всі випадки життя, наприклад, для риболовлі, стендової стрільби, водіння автомобіля, то краще віддати перевагу спортивним, які більш щільно прилягають до голови та закривають очі збоку. Якщо ви дуже багато часу проводите за кермом, особливо в нічний час, то краще віддати перевагу окулярам з мінімальною вагою. Адже в нічний час, як правило, тіло сильно набрякає, тож важка оправа окулярів може викликати дискомфорт на вухах і переносиці.

Колір лінз

Для нічної їзди обов'язково потрібно використовувати окуляри з жовтими лінзами. Адже жовті лінзи покращують видимість людського ока в темряві, а також добре фільтрує блакитні відблиски, наприклад від ксенону зустрічних автомобілів. Такі ж окуляри можна використовувати для роботи за комп'ютером.

Окрім жовтого кольору, лінзи можуть бути чорними, сірими, сіро-зеленими, коричневими і з різнокольоровими напиленням. Якщо ми говоримо про чорні та сірі, а також сіро-зелені лінзи, то вони мінімально спотворюють кольори. Коричневі лінзи, як і жовті, добре фільтрують блакитне світло, але при цьому трохи спотворюють кольори та збільшують контраст. Різні різнокольорові покриття, якщо вони наносяться на сірі лінзи окулярів, ніяк не впливають на передачу кольору, просто дзеркальне покриття краще відбиває світло. Тому такі окуляри рекомендуються для риболовлі, катанні на лижах або при походах в гори. Загалом дзеркальне покриття відбиває надлишок сонячних променів, але при цьому воне більш ніжне і потребує більш дбайливого ставлення.

Захист від ультрафіолету

При виборі сонцезахисних окулярів зверніть увагу на такий фактор, як захист від ультрафіолетових променів. Цей параметр зазвичай позначається абревіатурою UV, UVA або рідше SPF. Чим вище цифрове значення після цієї абревіатури, тим вище ступінь захисту від ультрафіолету. Якщо ж ми говоримо про абревіатури UVA або UVB, то це говорить про захист від ультрафіолетових променів різних спектрів

Існує також поняття світлопропускання. Тобто те наскільки окуляри затемнюють. Цей параметр регулюється п'ятьма категоріями – 0, 1, 2, 3, 4 та 5. Нульова категорія говорить про те, що окуляри будуть пропускати від 80 до 100 відсотків світла. Такі окуляри практично нічого не затемнюють. Четверта категорія – це світлопропускання від п'яти до восьми відсотків світла, тобто такі окуляри дуже темні і в них ви не зможете відрізнити зелений сигнал світлофора від червоного.

Відповідно, окуляри 0 категорії з жовтими лінзами будуть ідеальними для нічного водіння, а для денної їзди краще віддати перевагу коричневим або сірим лінзам з категорією світлопропускання 2 або 3. Якщо ж ви проводите однакову кількість часу за кермом як вдень, так і вночі, то тут є кілька варіантів: купити дві пари окулярів, придбати окуляри зі змінними лінзами чи знайти фотохромні окуляри, які можуть змінювати категорію світлопропускання в залежності від інтенсивності розсіяного сонячного світла. До речі, окуляри зі змінними лінзами, як правило, комплектується діоптрійною рамкою, в яку можна вставити звичайні лінзи з діоптріями.

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Матеріали виготовлення

Автомобільні окуляри виготовляють виключно з багатошарового пластику, який при ударах не пошкоджується, не пошкоджує склом очі. Адже якщо скло розбивається, вони осколками може пошкодити очі. Те ж саме стосується оправи – металева для водіїв не дуже підходить. Краще віддавати перевагу пластиковим з високоміцних полімерів.

Як доглядати за окулярами

Основні вимоги щодо зберігання транспортування та експлуатації будуть напевно однаковими для всіх типів окулярів. По-перше, їх краще зберігати і переносити у спеціальному футлярі, який захистить окуляри від механічних пошкоджень. Лінзи протирають чистою сухою мікрофіброю і цю мікрофібру потрібно міняти хоча б раз на місяць.

Тому якщо рік тому ви купили окуляри і вам в подарунок дали маленьку серветочку, то її варто замінити через місяць, оскільки серветка вбирає в себе бруд, жир, і потім при протиранні лінз цей жир просто наноситься по лінзи. Витерти окуляри таким чином неможливо. Так само не слід використовувати для протирання футболку.

Але найстрашніше, що можна зробити з окулярами – це протерти їх лінзи спиртовими серветками. Як правило, лінзи сучасних окулярів мають безліч різних покриттів. Тож якщо ви протираєте їх спиртовими, то змиваєте їх. Таким чином окуляри втрачають свої властивості.

Нагадаємо, що обрати: бензин, дизель, гібрид чи ГБО?