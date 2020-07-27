Він закріплюється на штатному козирку автомобіля та забезпечує захист від прямих сонячних променів як попереду авто, так і збоку.

Водіння під яскравим сонячним світлом – досить неприємна історія, тож більшість водіїв використовують сонцезахисні окуляри. Але деколи і вони не допомагають. Тому стартап VisorTwin запропонував простий гаджет, який працюватиме разом зі штатними козирками для додаткового захисту. І це настільки просто, наскільки геніально. Чому ніхто до цього не додумався раніше?

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Суть винаходу VisorTwin - прямокутна пластинка, виготовлена з напівпрозорого акрилового пластику. Вона кріпиться до існуючих козирків за допомогою спеціальних затискачів, і за допомогою поворотного механізму може регулюватися під прямим кутом, щоб перекрити сонячне світло. Матеріал здатен відбити відблиски та забезпечує додатковий захист від УФ-променів.

Винахідники шукають фінансування для початку виготовлення гаджету, тож виставили його для краудфандингу на Kickstarter. Сьогодні VisorTwin можна передзамовити за $ 27, а коли він потрапить на ринок, то коштуватиме 29 доларів.

VisorTwin планує розпочати доставку козирка в грудні.

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