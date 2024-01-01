Citroen C4 получил новое лицо и украинские цены

Citroen C4 2025 получил больше выразительности снаружи и больше комфорта внутри, инновационный гибридный силовой агрегат. Автомобиль уже направляется в Украину: сформирован полный перечень версий и комплектаций, цена стартует от 1 020 485 гривен.

Кстати тест-драйв седана Citroen C4

Вскоре в Украину прибудет Новый Citroen C4 – практичный хэтчбек с увеличенным клиренсом и защитными накладками в стиле кроссоверов. У него сохраняются преимущества предшественника - комфортная подвеска Progressive Hydraulic Cushions (PHC), современная мультимедийная система и цифровая панель приборов, сиденья Citroen Advanced Comfort и инновационный гибридный силовой агрегат.



В то же время Citroen C4 получил полностью новые LED-фары, которые подчеркиваются многочисленными горизонтальными светодиодными линиями-полосками. Также передняя часть автомобиля отличается новым логотипом овальной формы и решеткой радиатора, что как будто символизирует фирменный “двойной шеврон”.

Задняя часть кузова отныне украшена большой надписью "CITROЁN" и новыми фонарями с горизонтальными линиями, которые отражают новый дизайн передней оптики. Кроме того, для автомобиля предлагают также и новые варианты колесных дисков.

В салоне внимание сразу привлекает новая 7-дюймовая цифровая панель приборов, измененное руль с обновленным логотипом.

Отныне в Украине будет предлагаться Citroen C4 с бензиново-электрическим гибридным силовым агрегатом Hybrid 136: сочетание 1,2-литрового турбодвигателя, электромотора и роботизированной 6-ступенчатой АКПП.

Этот силовой агрегат развивает общую мощность 136 л.с. и крутящий момент 230 Нм, благодаря чему ускорение 0-100 км/ч занимает 8,1 секунды, а максимальная скорость может достигать 210 км/ч. При этом, нормативное потребление топлива составляет всего 4,4 л на 100 км (в смешанном цикле). Также предусмотрена возможность движения вообще без горючего, только на электроприводе – например, при преодолении пробок или парковки.

Кстати представлен новый Citroen C3 Aircross

Для сторонников традиционных решений, Citroen C4 предложит уже хорошо известный 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель PureTech в сочетании с надежной 8-ступенчатой АКПП классической конструкции. В этом случае покупатели могут рассчитывать на мощность 130 л.с., ускорение 0-100 км/ч за 10,5 секунды, максимальную скорость 200 км/ч и нормативное потребление топлива 6 л на 100 км (в смешанном цикле).



Кросс-хэтчбек Citroen C4 у украинских дилеров имеет выбор из двух комплектаций – YOU или MAX.

Стартовый вариант Citroen C4 YOU имеет подвеску РНС и легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, климат-контроль и сиденья с подогревом, мультимедийную система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем. Также в этой комплектации есть фары ECO LED с автоматическим включением и цифровой кластер панели приборов.

Максимальная версия Citroen C4 MAX получил пакет "Безопасность" (адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых зон" зеркал и многое другое). А наличие камеры заднего обзора и 12 датчиков парковки помогает при парковке и маневрировании на тесных городских улицах. Даже визуально автомобиль отличается защитной накладкой с декором Silver Chrome Satin и клипсами-вставками цвета Gold Satin.



В зависимости от выбранного двигателя и комплектации, Citroen C4 будет стоить в Украине: