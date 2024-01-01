Citroen C4 отримав нове обличчя та українські ціни

Citroen C4 2025 отримав більше виразності ззовні та більше комфорту всередині, інноваційний гібридний силовий агрегат. Автомобіль уже прямує в Україну: сформовано повний перелік версій та комплектацій, ціна стартує від 1 020 485 гривень.

До речі тест-драйв седана Citroen C4

Незабаром в Україну прибуде Новий Citroen C4 – практичний хетчбек зі збільшеним кліренсом та захисними накладками у стилі кросоверів. У нього зберігаються переваги попередника - комфортна підвіска Progressive Hydraulic Cushions (PHC), сучасна мультимедійна система та цифрова панель приладів, сидіння Citroen Advanced Comfort та інноваційний гібридний силовий агрегат.



Водночас Citroen C4 отримав повністю нові LED-фари, які підкреслюються численними горизонтальними світлодіодними лініями-смужками. Також передня частина автомобіля вирізняється новим логотипом овальної форми та решіткою радіатора, що наче символізує фірмовий “подвійний шеврон”.

Задня частина кузова відтепер прикрашена великим написом «CITROЁN» та новими ліхтарями з горизонтальними лініями, які віддзеркалюють новий дизайн передньої оптики. Крім того, для автомобіля пропонують також і нові варіанти колісних дисків.

У салоні увагу одразу привертає нова 7-дюймова цифрова панель приладів, змінене кермо з оновленим логотипом.

Відтепер в Україні буде пропонуватись Citroen C4 з бензиново-електричним гібридним силовим агрегатом Hybrid 136: поєднання 1,2-літрового турбодвигуна, електромотору та роботизованої 6-ступеневої АКПП.

Цей силовий агрегат розвиває загальну потужність 136 к.с. та крутний момент 230 Нм, завдяки чому прискорення 0-100 км/год займає 8,1 секунди, а максимальна швидкість може сягати 210 км/год. При цьому, нормативне споживання пального становить лише 4,4 л на 100 км (у змішаному циклі). Також передбачена можливість руху взагалі без пального, лише на електроприводі – наприклад, під час подолання заторів або паркування.

До речі представлено новий Citroen C3 Aircross

Для прихильників традиційних рішень, Citroen C4 запропонує вже добре відомий 1,2-літровий бензиновий турбодвигун PureTech у поєднанні з надійною 8-ступеневою АКПП класичної конструкції. У цьому випадку покупці можуть розраховувати на потужність 130 к.с., прискорення 0-100 км/год за 10,5 секунди, максимальну швидкість 200 км/год та нормативне споживання пального 6 л на 100 км (у змішаному циклі).



Крос-хетчбек Citroen C4 в українських дилерів має вибір з двох комплектацій – YOU або MAX.

Стартовий варіант Citroen C4 YOU має підвіску РНС та легкосплавні 17-дюймові колісні диски, клімат-контроль та сидіння з підігрівом, мультимедійну система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм. Також в цій комплектації є фари ECO LED з автоматичним вмиканням та цифровий кластер панелі приладів.

Максимальна версія Citroen C4 MAX отримав пакет «Безпека» (адаптивний круїз-контроль, систему утримання смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, контроль «сліпих зон» дзеркал та багато іншого). А наявність камери заднього огляду та 12 датчиків паркування допомагає під час паркування і маневрування на тісних міських вулицях. Навіть візуально автомобіль вирізняється захисною накладкою з декором Silver Chrome Satin та кліпсами-вставками кольору Gold Satin.



В залежності від обраного двигуна та комплектації, Citroen C4 буде коштувати в Україні: