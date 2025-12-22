Citroën C3 стал одним из лидеров продаж в Испании в 2025 году

Как пишет сайт Motor.es, на испанском рынке C3 фактически бросает прямой вызов Dacia Sandero Stepway, предлагая похожую цену, но при этом позиционируется не как псевдокроссовер, а как полноценный компактный SUV с современным дизайном, повышенной посадкой и актуальным оснащением. Дополнительным стимулом стало действующее акционное предложение со скидкой более 2 тысяч евро, которое делает модель одной из самых выгодных в своем классе.

Практичность без компромиссов

Citroën C3 нового поколения делает ставку не только на цену, но и на повседневное удобство. Объем багажника составляет 328 литров - вполне конкурентный показатель для городского SUV. Если сложить задние сиденья, полезное пространство увеличивается до 1180 литров, что позволяет без проблем перевозить большие вещи или отправляться в путешествия всей семьей. Важно и то, что для этого сегмента C3 предлагается с автоматической коробкой передач - опция, которая до сих пор остается редкостью среди доступных моделей.

Комплектация Plus - “золотая середина” линейки

Основной спрос в Испании приходится на комплектацию Plus, которую дилеры называют оптимальным выбором по соотношению цены и оснащения. Уже в стандарте автомобиль имеет светодиодную оптику, 17-дюймовые колеса, цифровую панель приборов, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль и широкий набор электронных ассистентов безопасности. Благодаря этому C3 не выглядит бюджетным даже без дополнительных опций - проблема, с которой часто сталкиваются конкуренты в этом ценовом сегменте.

Гибрид с ECO-маркировкой и автоматом

Под капотом Citroën C3 Hybrid установлен 1,2-литровый трехцилиндровый турбодвигатель, который работает в связке с 48-вольтовой мягкой гибридной системой MHEV. Силовая установка развивает 110 л.с. и 205 Нм крутящего момента и сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 160 км/ч, а средний расход топлива по циклу WLTP составляет около 5 л/100 км.

Цена, которая решает все

Официальная цена Citroën C3 Hybrid в комплектации Plus составляет 20 516 евро без учета акций. В то же время действующая дилерская скидка превышает 2 тысячи евро и достигает 2 067 евро, снижая финальную стоимость до 18 449 евро при условии выполнения условий предложения. За эти деньги покупатель получает компактный SUV с автоматической трансмиссией, гибридной технологией, практичным салоном и хорошим уровнем оснащения - набор, который еще несколько лет назад был почти недостижимым в этом ценовом диапазоне.