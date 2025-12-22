Citroën C3 став одним із лідерів продажів в Іспанії у 2025 році

Як пише сайт Motor.es, на іспанському ринку C3 фактично кидає прямий виклик Dacia Sandero Stepway, пропонуючи схожу ціну, але при цьому позиціонується не як псевдокросовер, а як повноцінний компактний SUV із сучасним дизайном, підвищеною посадкою та актуальним оснащенням. Додатковим стимулом стала чинна акційна пропозиція зі знижкою понад 2 тисячі євро, яка робить модель однією з найвигідніших у своєму класі.

Практичність без компромісів

Citroën C3 нового покоління робить ставку не лише на ціну, а й на повсякденну зручність. Об’єм багажника становить 328 літрів — цілком конкурентний показник для міського SUV. Якщо скласти задні сидіння, корисний простір збільшується до 1180 літрів, що дозволяє без проблем перевозити великі речі або вирушати у подорожі всією родиною. Важливо й те, що для цього сегмента C3 пропонується з автоматичною коробкою передач — опція, яка досі залишається рідкістю серед доступних моделей.

Комплектація Plus — “золота середина” лінійки

Основний попит в Іспанії припадає на комплектацію Plus, яку дилери називають оптимальним вибором за співвідношенням ціни та оснащення. Уже в стандарті автомобіль має світлодіодну оптику, 17-дюймові колеса, цифрову панель приладів, мультимедійну систему з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, клімат-контроль і широкий набір електронних асистентів безпеки. Завдяки цьому C3 не виглядає бюджетним навіть без додаткових опцій — проблема, з якою часто стикаються конкуренти в цьому ціновому сегменті.

Гібрид з ECO-маркуванням і автоматом

Під капотом Citroën C3 Hybrid встановлений 1,2-літровий трициліндровий турбодвигун, який працює у зв’язці з 48-вольтовою м’якою гібридною системою MHEV. Силова установка розвиває 110 к.с. і 205 Нм крутного моменту та поєднується з шестиступеневою автоматичною коробкою передач із двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 10,6 секунди, максимальна швидкість обмежена на рівні 160 км/год, а середня витрата пального за циклом WLTP становить близько 5 л/100 км.

Ціна, яка вирішує все

Офіційна ціна Citroën C3 Hybrid у комплектації Plus становить 20 516 євро без урахування акцій. Водночас чинна дилерська знижка перевищує 2 тисячі євро і сягає 2 067 євро, знижуючи фінальну вартість до 18 449 євро за умови виконання умов пропозиції. За ці гроші покупець отримує компактний SUV з автоматичною трансмісією, гібридною технологією, практичним салоном і хорошим рівнем оснащення — набір, який ще кілька років тому був майже недосяжним у цьому ціновому діапазоні.