Среди новых мультимедийных возможностей минивэна - интуитивно понятное управление медиапрограммой, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto и т.д.

После обновления Citroen SpaceTourer получил новую переднюю часть кузова с новым логотипом. Кроме того, рестайлинговая модель предлагает больше комфорта и возможностей связи "онлайн" благодаря современным информационно-развлекательным системам. Наконец, автомобиль стал более практичным и отличается увеличенным количеством отделений для хранения вещей.

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Электрическая версия вэна, предлагаемая в Европе, получила увеличенный запас хода – до 350 км. На других рынках за пределами Европы, Новый SpaceTourer предлагается с высокоэффективным дизельным двигателем BlueHDi мощностью 180 л.с. в сочетании с традиционной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Современный дизайнерский стиль Citroen выражен в измененной решетке радиатора, которая выступает основой для нового овального логотипа. Он с двух сторон сочетается с фарами благодаря горизонтальной черной полосе с декором по мотивам шевронов.

Головные фары автомобиля также были обновлены и теперь имеют "световую подпись" из горизонтальных и вертикальных линий.

В салоне водителя и пассажиров встречает новая передняя панель с 10-дюймовым центральным сенсорным экраном HD-формата. Также увеличилось число и размеры ниш для мелких вещей, новые "умные" подстаканники с двух сторон передней панели теперь могут использоваться для удерживания смартфона и т.д. На верхней части передней панели предусмотрен увеличенный карман, что теперь может вместить даже планшет.

Центральная часть передней панели служит основой для селектора трансмиссии, рядом с которым размещено беспроводное зарядное устройство. Светло-яркие вставки "алюминий" добавляют выразительности салону и гармонично дополняют декоративную отделку глубокого серого цвета.

Полностью цифровая 10-дюймовая панель приборов теперь является стандартным оснащением для SpaceTourer. Система My Citroën Play основана на эргономике смартфонов, поэтому имеет простоту использования меню, гибкость настроек и персонализации. Она поддерживает беспроводное подключение WiFi и совместима с технологиями Android Auto или Apple CarPlay. Также предусмотрена возможность голосового управления обычными разговорными фразами.

Система высшего уровня My Citroën Drive Plus дополнительно предлагает 3D-навигацию, которая работает в режиме "онлайн" и учитывает условия дорожного движения в режиме реального времени.

Для зарядки смартфонов есть беспроводное зарядное устройство и до четырех портов USB-C (пару на передней панели и пару на втором ряду сидений), две автомобильные розетки "прикуриватели" с напряжением 12 В.

Благодаря высоте кузова около 1,90 метра, автомобиль обеспечивает легкий доступ к автостоянкам и даже подземным паркингам. Вэн предлагается в двух вариантах длины кузова – стандартный кузов M (4,98 м) или удлиненный кузов L (5,33 м). Покупатели могут выбрать 5/7/8-местные варианты салона, предусмотрена версия Business Lounge с отдельными пассажирскими сиденьями второго ряда; или наоборот – максимально вместительный 9-местный вариант.

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Обновленный SpaceTourer предлагает до 17 систем помощи водителю, среди которых система бесключевого доступа и запуска двигателя, помощь при старте на подъеме, камера заднего обзора Top Rear Vision, адаптивный круиз-контроль с функцией "Stop&Go", автоматическое экстренное торможение (с возможностью распознавания пешеходов и велосипедистов), предупреждение об усталости водителя, вспомогательная система поддержания полосы движения, предупреждением о возможности столкновения, автоматическое управление ближним/дальним светом фар, распознаванием дорожных знаков и тому подобное.

Еще одно изменение: усилитель руля теперь стал полностью электрическим, вместо электрогидравлического ранее.

На европейском рынке новинка будет предлагаться в электрической версии Citroën ë-SpaceTourer с увеличенным запасом хода до 350 км (по смешанному циклу WLTP).

Электродвигатель мощностью 100 кВт (136 л.с.) может питаться от одного из двух литий-ионных аккумуляторов, – емкостью 50 кВт*ч (обеспечивает запас хода до 224 км), или 75 кВт*ч (до 350 км), что на 20 км больше по сравнению с предшественником.

При использовании источника энергии типа Wallbox для полной зарядки аккумулятора понадобится от 4 часов 50 минут до 11 часов 20 минут – в зависимости от емкости (размера) аккумулятора и мощности встроенного зарядного устройства электромобиля.

"Быстрая зарядка" на публичных зарядных станциях с постоянным током мощностью до 100 кВт занимает 38 или 45 минут – в зависимости от емкости (размера) аккумулятора.

На определенных рынках за пределами Европы, SpaceTourer также будет предлагаться с высокоэффективным дизельным двигателем BlueHDi мощностью 180 л.с., работающий в сочетании с традиционной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.