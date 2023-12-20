Серед нових мультимедійних можливостей мінівена - інтуїтивно зрозуміле керування медіапрограма, бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto тощо.

Після оновлення Citroen SpaceTourer отримав нову передню частину кузова з новим логотипом. Крім того, рестайлінгова модель пропонує більше комфорту та можливостей зв’язку «онлайн» завдяки сучасним інформаційно-розважальним системам. Нарешті, автомобіль став більш практичним та вирізняється збільшеною кількістю відділень для зберігання речей.

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Електрична версія вену, яка пропонується в Європі, отримала збільшений запас ходу – до 350 км. На інших ринках за межами Європи, Новий SpaceTourer пропонується з високоефективним дизельним двигуном BlueHDi потужністю 180 к.с. у поєднанні з традиційною 8-ступіневою автоматичною коробкою передач.

Сучасний дизайнерський стиль Citroen виражено в зміненій решітці радіатора, яка виступає основою для нового овального логотипу. Він з двох боків поєднується з фарами завдяки горизонтальній чорній смузі з декором за мотивами шевронів.

Головні фари автомобіля також були оновлені й тепер мають «світловий підпис» з горизонтальних та вертикальних ліній.

Всередині водія та пасажирів зустрічає нова передня панель з 10-дюймовим центральним сенсорним екраном HD-формату. Також збільшилось число та розміри ніш для дрібних речей, нові «розумні» підсклянники з двох сторін передньої панелі тепер можуть використовуватись для утримування смартфону тощо. На верхній частині передньої панелі передбачена збільшена кишеня, що тепер може вмістити навіть планшет.

Центральна частина передньої панелі слугує основою для селектора трансмісії, поруч з яким розміщено бездротовий зарядний пристрій. Світло-яскраві вставки «алюміній» додають виразності салону та гармонійно доповнюють декоративне оздоблення глибокого сірого кольору.

Повністю цифрова 10-дюймова панель приладів тепер є стандартним оснащенням для SpaceTourer. Система My Citroën Play заснована на ергономіці смартфонів, тож має простоту використання меню, гнучкість налаштувань та персоналізації. Вона підтримує бездротове підключення WiFi та сумісна з технологіями Android Auto або Apple CarPlay. Також передбачена можливість голосового керування звичайними розмовними фразами.

Система вищого рівня My Citroën Drive Plus додатково пропонує 3D-навігацію, яка працює в режимі «онлайн» та враховує умови дорожнього руху в режимі реального часу.

Для зарядки смартфонів є бездротовий зарядний пристрій та до чотирьох портів USB-C (пару на передній панелі та пару на другому ряду сидінь), дві автомобільні розетки «прикурювачі» з напругою 12 В.

Завдяки висоті кузова близько 1,90 метра, автомобіль забезпечує легкий доступ до автостоянок та навіть підземних паркінгів. Вен пропонується у двох варіантах довжини кузова – стандартний кузов M (4,98 м) або подовжений кузов L (5,33 м). Покупці можуть обрати 5/7/8-місні варіанти салону, передбачена версія Business Lounge з окремими пасажирськими сидіннями другого ряду; або навпаки – максимально місткий 9-місний варіант.

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Оновлений SpaceTourer пропонує до 17 систем допомоги водію, серед яких система безключового доступу та запуску двигуна, допомога при старті на підйомі, камера заднього огляду Top Rear Vision, адаптивний круїз-контроль з функцією «Stop&Go», автоматичне екстрене гальмування (з можливістю розпізнавання пішоходів та велосипедистів), попередження про втому водія, допоміжна система підтримки смуги руху, попередженням про можливість зіткнення, автоматичне керування ближнім/дальнім світлом фар, розпізнаванням дорожніх знаків тощо.

Ще одна зміна: підсилювач керма тепер став повністю електричним, замість електрогідравлічного раніше.

На європейському ринку новинка буде пропонуватись у електричній версії Citroën ë-SpaceTourer зі збільшеним запасом ходу до 350 км (за змішаним циклом WLTP).

Електродвигун потужністю 100 кВт (136 к.с.) може живитись від одного з двох літій-іонних акумуляторів, – ємністю 50 кВт*год (забезпечує запас ходу до 224 км), чи 75 кВт*год (до 350 км), що на 20 км більше у порівнянні з попередником.

При використанні джерела енергії типу Wallbox для повної зарядки акумулятора знадобиться від 4 годин 50 хвилин до 11 годин 20 хвилин – в залежності від ємності (розміру) акумулятора та потужності вбудованого зарядного пристрою електромобіля.

«Швидка зарядка» на публічних зарядних станціях з постійним струмом потужністю до 100 кВт забирає 38 або 45 хвилин – в залежності від ємності (розміру) акумулятора.

На певних ринках за межами Європи, SpaceTourer також буде пропонуватись з високоефективним дизельним двигуном BlueHDi потужністю 180 к.с., що працює у поєднанні з традиційною 8-ступіневою автоматичною коробкою передач.