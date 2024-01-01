Citroёn Berlingo получил версию кемпера

В Японии Citroёn Berlingo дебютировал только в 2020 году. За пять лет продаж Stellantis продал всего 10 000 автомобилей и чтобы повысить спрос, бренд Citroёn регулярно представляет специальные версии Berlingo.

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Как пишет Carscoops, последняя из них получила название Black Edition и она, очевидно из названия, отличается затемненными элементами кузова, включая 16-дюймовые колесные диски. Кроме этого, эта версия имеет опциональный пакет аксессуаров “Agre Storage & Bed Kit” удовлетворяет потребности любителей кемпинга.

Комплект предлагает две ключевые особенности: дополнительное место для хранения вещей в багажнике и складную кровать, которая позволяет двум взрослым комфортно переночевать в автомобиле. В качестве бонуса, первые покупатели Black Edition также получат два прочные, защищенные от атмосферных воздействий контейнеры для хранения от Thor. Каждый контейнер вмещает 53 литра.

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В то же время никаких изменений производительности нет, поскольку Berlingo Black Edition поставляется исключительно с 1,5-литровым дизелем, мощностью 130 лошадиных сил, работающим с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость Сітгоёп Berlingo Black Edition в Японии составляет ¥4 410 000 ($29 800) за обычную модель и ¥4 590 000 ($31 000) за более длинную версию Max.