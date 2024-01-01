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Citroёn Berlingo отримав версію кемпера

Японський Citroёn Berlingo Black Edition отримав новий пакет опцій, що перетворюють його на зручний кемпер для двох осіб. Зокрема, комплект трансформує вантажне відділення фургона на двоспальне ліжко.
Citroёn Berlingo в Японії пропонується у версії кемпера - Auto24

ФОТО: Citroёn|

Citroёn Berlingo Black Edition

Данило Северенчук
logo14 травня, 16:10
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В Японії Citroёn Berlingo дебютував лише у 2020 році. За п’ять років продажів Stellantis продав лише 10 000 автомобілів і щоб підвищити попит, бренд Citroёn регулярно представляє спеціальні версії Berlingo.

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Як пише Carscoops, остання з них отримала назву Black Edition й вона, очевидно з назви, відрізняється затемненими елементами кузова, включно з 16-дюймовими колісними дисками. Окрім цього, ця версія має опційний пакет аксесуарів “Agre Storage & Bed Kit” задовольняє потреби любителів кемпінгу.

Комплект пропонує дві ключові особливості: додаткове місце для зберігання речей у багажнику та складне ліжко, яке дозволяє двом дорослим комфортно переночувати в автомобілі. Як бонус, перші покупці Black Edition також отримають два міцні, захищені від атмосферних впливів контейнери для зберігання від Thor. Кожен контейнер вміщує 53 літри.

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Водночас ніяких змін продуктивності немає, оскільки Berlingo Black Edition постачається виключно з 1,5-літровим дизелем, потужністю 130 кінських сил, що працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Вартість Citroёn Berlingo Black Edition в Японії становить ¥4 410 000 ($29 800) за звичайну модель та ¥4 590 000 ($31 000) за довшу версію Max.

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