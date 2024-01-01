Citroёn Berlingo отримав версію кемпера

В Японії Citroёn Berlingo дебютував лише у 2020 році. За п’ять років продажів Stellantis продав лише 10 000 автомобілів і щоб підвищити попит, бренд Citroёn регулярно представляє спеціальні версії Berlingo.

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Як пише Carscoops, остання з них отримала назву Black Edition й вона, очевидно з назви, відрізняється затемненими елементами кузова, включно з 16-дюймовими колісними дисками. Окрім цього, ця версія має опційний пакет аксесуарів “Agre Storage & Bed Kit” задовольняє потреби любителів кемпінгу.

Комплект пропонує дві ключові особливості: додаткове місце для зберігання речей у багажнику та складне ліжко, яке дозволяє двом дорослим комфортно переночувати в автомобілі. Як бонус, перші покупці Black Edition також отримають два міцні, захищені від атмосферних впливів контейнери для зберігання від Thor. Кожен контейнер вміщує 53 літри.

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Водночас ніяких змін продуктивності немає, оскільки Berlingo Black Edition постачається виключно з 1,5-літровим дизелем, потужністю 130 кінських сил, що працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Вартість Citroёn Berlingo Black Edition в Японії становить ¥4 410 000 ($29 800) за звичайну модель та ¥4 590 000 ($31 000) за довшу версію Max.