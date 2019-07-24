Правда, только лишь для немецкого рынка и только на некоторое время.

Компания Citroёn решила провести ребрендинг для рынка Германии в честь своего 100-летнего юбилея и назвалась Zitrön.

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Умлауты и другие надстрочные знаки, вызывающие трудности при прочтении, есть как в немецком, так и во французском языках. Хотя две точки над буквой в них имеют разные значения, из-за чего у покупателей из Германии постоянно возникали проблемы с правильным прочтением названия Citroën. Через сто лет компания решила предоставить своему названию более благозвучное название для клиентов на крупнейшем рынке Старого Света.

Глава немецкого представительства бренда Вольфганг Шлимме представил новый бренд свои сотрудникам и представителям дилерских центров. Отныне они называются Zitrön. Ну а дальше показано, через какие трудности прошел руководитель одного дилерского центра во время смены вывесок и обучения сотрудников. Зато в результате ребрендинг принес плоды, и продажи резко подскочили вверх.

Конечно же, все это в теории. Это лишь маркетинговая кампания в честь юбилея французской марки. Она имела целью привлечь к французскому бренду внимание немецких потребителей. И когда кампания закончится, бренд получит свое историческое название.

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