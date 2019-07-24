Щоправда, лише тільки для німецького ринку і тільки на деякий час.

Компанія Citroёn вирішила провести ребрендинг для ринку Німеччини на честь свого 100-річного ювілею і назвалась Zitrön.

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Умлаути та інші надрядкові знаки, що викликають труднощі при прочитанні, є як в німецькій, так і у французькій мовах. Хоча дві крапкти над літерою в них мають різні значення, через що у покупців з Німеччини постійно виникали проблеми з правильним прочитанням назви Citroën. Через сто років компанія вирішила надати своїй назві більш благозвучну назву для клієнтів на найбільшому ринку Старого Світу.

Голова німецького представництва бренду Вольфганг Шлімме представив новий бренд свої співробітникам і представникам дилерських центрів. Відтепер вони називаються Zitrön. Ну а далі показано, через які труднощі пройшов керівник одного дилерського центру під час зміни вивісок і навчання співробітників. Зате в результаті ребрендинг приніс плоди і продажі різко підскочили вгору.

Звичайно ж, усе це в теорії. Це лише маркетингова кампанія на честь ювілею французької марки. Вона мала на меті привернути до французького бренду увагу німецьких споживачів. І коли кампанія закінчиться, бренд отримає свою історичну назву.

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