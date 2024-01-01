Claas снова объявил сокращенную занятость: кризис сбыта донимает

В коротком сообщении, на которые опираются ведущие немецкие СМИ, в частности, Haller-Kreisblatt, говорится о запланированной модернизации производства тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

Официальная версия имеет основания, такие работы действительно запланированы, но их решено осуществить именно в период вынужденных отпусков и сокращенной рабочей недели.

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На самом деле этот семейный бизнес глубокий кризис сельскохозяйственного машиностроения не обошел стороной. Фермеры в прошлом году покупали меньше тракторов и другой сельхозтехники, чем в 2023 году. Поэтому после тяжелого 2024-го Claas начинает новый календарь с вынужденных отпусков работников и сокращения объемов производства.

Еще в декабре главные менеджеры Claas заявили, что в 2024-м финансовом году продажи упали на 19 процентов до 4,99 миллиарда евро. Консолидированная годовая чистая прибыль обвалилась еще резче – на 27 процентов до 253,3 миллиона евро.

В сентябре 900 из 3500 работников в Харзевинкеле также прошли через сокращенную рабочую неделю и вынужденные отпуска. Фото: Claas

Это не первое и не второе сокращение производства техники в Харзевинкеле. В июле прошлого года компания также вынуждена была притормозить объемы выпуска из-за неутешительных продаж сельскохозяйственной техники. Сейчас вынужденной производственной паузой решено воспользоваться для модернизации предприятия: Claas хочет инвестировать Harsewinkel 60 миллионов евро.

Такие финансовые вложения должны помочь остаться конкурентоспособными и сделать завод более энергоэффективным в выпуске зерно-, кормоуборочных комбайнов и тракторов Xerion. Другие заводы Claas в этот период будут работать в обычном режиме.

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Завод Harsewinkel не одинок в кризисе. Вся отрасль машиностроения агротехники Германии переживает серьезные проблемы сбыта. В прошлом году несколько производителей, среди которых уважаемые бренды AGCO/Fendt, Krone и Lemken также были вынуждены вводить сокращенные рабочие недели и даже вынужденные отпуска. Не избегут они такого и в этом году.

Сейчас немецкая отрасль подводит итоги года, ожидается падение производства в 2024 году на 8 процентов во всей отрасли и на 2 процента в 2025 году. Впервые за много лет в этом секторе машиностроения существует риск сокращения рабочих мест. Однако, как заявляют в VDMA (Союз машиностроителей Германии) это будет незначительное сокращение.