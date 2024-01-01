Claas знову оголосив скорочену зайнятість: криза збуту допікає

У короткому повідомленні, на які спираються провідні німецькі ЗМІ, зокрема, Haller-Kreisblatt, йдеться про заплановану модернізацію виробництва тракторів, зернозбиральних та кормозбиральних комбайнів.

Офіційна версія має підґрунтя, такі роботи дійсно заплановані, але їх вирішено здійснити саме в період вимушених відпусток та скороченого робочого тижня.

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Насправді сімейний бізнес глибока криза сільськогосподарського машинобудування не обійшла стороною. Фермери торік купували менше тракторів та іншої сільгосптехніки, ніж у 2023 році. Через це після важкого 2024-го Claas починає новий рік з вимушених відпусток працівників та скорочення обсягів виробництва.

Ще у грудні головні менеджери Claas заявили, що у 2024-му фінансовому році продажі впали на 19 відсотків до 4,99 мільярда євро. Консолідований річний чистий прибуток обвалився ще різкіше – на 27 відсотків до 253,3 мільйона євро.

У вересні 900 із 3500 працівників у Харзевінкелі також пройшли через скорочений робочий тиждень та вимушені відпустки. Фото: Claas

Це не перше і не друге скорочення виробництва техніки в Харзевінкелі. У липні минулого року компанія також змушена була пригальмувати обсяги випуску через невтішні продажі сільськогосподарської техніки. Нині вимушеною виробничою паузою вирішено скористатися для модернізації підприємства: Claas хоче інвестувати Harsewinkel 60 мільйонів євро.

Такі фінансові вкладення мають допомогти залишитися конкурентоспроможними й зробити завод більш енергоефективним у випуску зерно-, кормозбиральних комбайнів та тракторів Xerion. Інші заводи Claas в цей період працюватимуть у звичайному режимі.

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Завод Harsewinkel не самотній в кризі. Вся галузь машинобудування агротехніки Німеччини переживає серйозні проблеми збуту. Торік кілька виробників, з-поміж яких поважні бренди AGCO/Fendt, Krone і Lemken також були змушені запроваджувати скорочені робочі тижні та навіть вимушені відпустки. Не уникнуть вони такого й цьогоріч.

Нині німецька галузь підбиває підсумки року, очікується падіння виробництва у 2024 році на 8 відсотків у всій галузі та на 2 відсотки у 2025 році. Вперше за багато років у цьому секторі машинобудування існує ризик скорочення робочих місць. Однак, як заявляють у VDMA (Союз машинобудівників Німеччини) це буде незначне скорочення.