CLAAS выпустил комбайн для 16-рядной уборки кукурузы

ФОТО: CLAAS|
На выставке комбайн с 16-рядной жаткой получил титул "Машина года (Farm Machine).
Презентованные ранее жатки ORBIS для уборки за один проход урожая с 12 и 14 рядов кукурузы соответственно, сейчас дополнились навеской ORBIS 12000 для 16 рядов.
Речь идет о рабочем диапазоне – 16-рядной приставки в междурядье с междурядьем 75 сантиметров. Как пишет в своем релизе производитель, это самый большой размер в линейке кормоуборочных комбайнов.
По команде из кабины жатка складывается и наоборот
Несмотря на большую операционную ширину, для переезда жатка "складывается и фиксируется блокировкой в автоматическом режиме до габаритной ширины 3,3 метра".
В характеристике комбайна дается разъяснение, что суммарная рабочая ширина презентованной на выставке Agritechnica навески ORBIS 12000 составляет 12 м. Это – эквивалентно для полосы в 16 рядов кукурузы при междурядье 75 см.
Вот так жатка складывается до 3,3 метра и раскладывается до 12 метров. Фото: CLAAS
В соотношении "мощности на ряд"
Разработчик уверяет о достижении оптимальной загрузки Jaguar 1200 с мощностью двигателя до 1110 л. с. Поэтому конструкция жатки обеспечивает идеальное соотношение "мощности на ряд" даже при агрегатировании с уборочными машинами сверхмощного класса.
Кроме этого, увеличенная рабочая ширина захвата позволяет сократить пройденный путь комбайна при уборке на 33% по сравнению со стандартной 12-строчной жаткой.
С рельефом эта навеска на “ты”
Жатку научили оптимально копировать рельеф поля. Это обеспечивает проверенная система Auto Contour. Три ее датчика в реальном времени сканируют поверхность и автоматически адаптируют рабочую высоту приставки ORBIS 12000.
Как и в предыдущей модели ORBIS 10500, для максимальной точности здесь установлены два активных стабилизирующих колеса с системой регулировки.
В сочетании с интегрированной поворотной рамой наклонной камеры Jaguar 1000-й серии это обеспечивает поддержку заданной высоты среза при любой скорости и на любом рельефе.
На монтаж жатки мускульная сила не требуется
Симметричный механизм складывания в транспортное положение производится благодаря встроенной автоматической блокировке и интеграции в конструкцию ходовой части. Это позволяет без лишних предварительных приготовлений и даже не выходя из кабины осуществлять складывание жатки с габаритной шириной 3,30 м.
Вот такой вид из кабины имеет комбайнер при сложенной жатке, мертвой зоны впереди избежать не удалось. Фото: CLAAS
А вот монтаж (навеска) приставки на комбайн хотя и выполняется быстро и просто, все-таки требует вмешательства человека не из кабины, а снаружи.
После сцепления ORBIS 12000 с наклонной камерой комбайна оператору остается только подключить электронный разъем и мультимуфту для второго независимого привода. На обе операции нужно буквально несколько минут.