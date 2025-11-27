CLAAS випустив комбайн для 16-рядкового збирання кукурудзи

Презентовані для вузького кола спеціалістів у серпні ц.р. жниварки ORBIS 9000 і ORBIS 10500 для збирання за один прохід врожаю з 12 і 14 рядів кукурудзи відповідно, нині доповнилися навіскою ORBIS 12000 для 16 рядків.

Мова йде про робочий діапазон – 16-рядкової приставки міжрядді з міжряддям 75 сантиметрів. Як пише у своєму релізі виробник, це найбільший розмір у лінійці кормозбиральних комбайнів.

Читайте також В Україну привезли перший гусеничний трактор Claas Xerion 12-ї серії

За командою з кабіни жатка складається і навпаки

Попри велику операційну ширину, для переїзду жатка "складається і фіксується блокуванням в автоматичному режимі до габаритної ширини 3,3 метра”.

У характеристиці комбайна дається роз'яснення, що сумарна робоча ширина презентованої на виставці Agritechnica навіски ORBIS 12000 становить 12 м. Це – еквівалентно для смуги в 16 рядів кукурудзи при міжрядді 75 см.

Ось так жатка складається до 3,3 метра і розкладається до 12 метрів. Фото: CLAAS

У співвідношенні "потужності на ряд"

Розробник запевняє про досягнення оптимального завантаження Jaguar 1200 з потужністю двигуна до 1110 к. с. Відтак, конструкція жниварки забезпечує ідеальне співвідношення "потужності на ряд" навіть при агрегатуванні зі збиральними машинами надпотужного класу.

Окрім цього, збільшена робоча ширина захоплення дозволяє скоротити пройдений шлях комбайна при збиранні на 33% порівняно зі стандартною 12-рядковою жниваркою.

Читайте також Зловмисники викрадають трактори Claas

З рельєфом ця навіска на “ти”

Жатку навчили оптимально копіювати рельєф поля. Це забезпечує перевірена система Auto Contour. Три її датчика в реальному часі сканують поверхню та автоматично адаптують робочу висоту приставки ORBIS 12000.

Як і в попередній моделі ORBIS 10500, для максимальної точності тут встановлені два активні стабілізуючі колеса із системою регулювання.

У поєднанні з інтегрованою поворотною рамою похилої камери Jaguar 1000-ї серії це забезпечує підтримку заданої висоти зрізу за будь-якої швидкості та на будь-якому рельєфі.

На монтаж жатки мускульна сила не потрібна

Симетричний механізм складання в транспортне положення проводиться завдяки вбудованому автоматичному блокуванню та інтеграції в конструкцію ходової частини. Це дозволяє без зайвих попередніх приготувань і навіть не виходячи з кабіни здійснювати складання жниварки з габаритною шириною 3,30 м.

Ось таки вигляд з кабіни має комбайнер при складеній жатці, мертвої зони попереду уникнути не вдалося. Фото: CLAAS

А ось монтаж (навіска) приставки на комбайн хоча й виконується швидко та просто, все-таки потребує втручання людини не з кабіни, а зовні.

Після зчеплення ORBIS 12000 із похилою камерою комбайна оператору залишається лише під'єднати електронний роз'єм та мультимуфту для другого незалежного приводу. На обидві операції потрібно буквально кілька хвилин.