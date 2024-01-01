Зловмисники викрадають трактори Claas

На минулому тижні невідомі зловмисники викрали два трактори Claas з різних приміщень компанії в Gefrees в районі Bayreuth і в Hof у Верхній Франконії. Як пише wochenblatt-dlv.de, це завдало збитків на загальну суму понад 260 000 євро.

Кримінальна поліція в Гофі та Байройті зараз проводить розслідування. В ході слідства з’ясовано, що в нинішній гучній події злодії отримали доступ до ділянки на Гельмута-Сандлер-штрассе в Гефрісі між вівторком ввечері та ранком середи.

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З приміщення місцевого підприємства сільгосптехніки викрали два нових трактори Claas. Йдеться про моделі Axos 3.105 і Axos 240. Загальна вартість кожної такої машини приблизно 130 000 євро.

Вночі з 11 на 12 березня з майданчика Claas у Гефрісі викрали два трактори. Фото: Claas Nordostbayern Gefrees

Крім того, компанія зазнала збитків на суму приблизно 3000 євро, оскільки грабіжники знищили металеву огорожу. Ймовірно, це справа одних і тих же зловмисників.

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Також у Гофі, поблизу Untreusee на півдні міста, раніше невідомі злодії проникли в приміщення компанії на вулиці "An den Mühlwiesen ". Поліція повідомляє, що це, імовірно, ті самі злочинці, які також діяли в Gefrees.

В цьому випадку злодії викрали з території підприємства два трактори Claas. Їх вибір випав на моделі Elios 210 загальною вартістю приблизно 100 тис. євро.

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В поліції вважають, що в групі крадіїв є принаймні двоє висококваліфікованих спеціалістів, котрі добре розуміються на тракторній техніці, вміють її не лише підготувати до викрадення, завести й перегнати в безпечне місце, але можуть відшукати та знешкодити трекери віддаленого моніторингу техніки.