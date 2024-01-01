Злоумышленники похищают тракторы Claas

На прошлой неделе неизвестные злоумышленники похитили два трактора Claas из разных помещений компании в Gefrees в районе Bayreuth и в Hof в Верхней Франконии. Как пишет wochenblatt-dlv.de, это нанесло ущерб на общую сумму более 260 000 евро.

Уголовная полиция в Хофе и Байройте сейчас проводит расследование. В ходе следствия выяснено, что в нынешнем громком происшествии воры получили доступ к участку на Гельмута-Сандлер-штрассе в Гефрисе между вторником вечером и утром среды.

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Из помещения местного предприятия сельхозтехники похитили два новых трактора Claas. Речь идет о моделях Axos 3.105 и Axos 240. Общая стоимость каждой такой машины примерно 130 000 евро.

Ночью с 11 на 12 марта с площадки Claas в Гефрисе похитили два трактора. Фото: Claas Nordostbayern Gefrees

Кроме того, компания понесла убытки на сумму примерно 3000 евро, поскольку грабители уничтожили металлическое ограждение. Вероятно, это дело одних и тех же злоумышленников.

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Также в Гофе, вблизи Untreusee на юге города, ранее неизвестные воры проникли в помещение компании на улице "An den Mühlwiesen ". Полиция сообщает, что это, предположительно, те же преступники, которые также действовали в Gefrees.

В этом случае воры похитили с территории предприятия два трактора Claas. Их выбор пал на модели Elios 210 общей стоимостью примерно 100 тыс. евро.

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В полиции считают, что в группе воров есть, по крайней мере, двое высококвалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в тракторной технике, умеют ее не только подготовить к похищению, завести и перегнать в безопасное место, но могут отыскать и обезвредить трекеры удаленного мониторинга техники.