В Україну привезли перший гусеничний трактор Claas Xerion 12-ї серії

Модель Xerion 12.650 Terra Trac ввезена офіційним дилером Claas ТОВ "Компанія ЛАН". Машина вже перебуває на її тернопільському майданчику, де очікує нового власника.

Про прем’єрний для України трактор розповіла пресслужба представництва виробника в Україні. Щоправда, на світовому ринку модель Xerion 12.650 почала продаватися ще торік.

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Трактор засвітився на кількох спеціалізованих виставках, отримав нагороду "Трактор року 2024" на виставці Agritechnica. До України трактор прибув не під конкретне замовлення, а в рамах демонстраційного оновлення продуктової лінійки.

Гідравлічну потужність велетню виробляють три гідравлічні помпи та вісім контролерів, що забезпечує продуктивність до 537 л/хв. Скриншот: Авто24

У нинішньому виконанні цьому аграрному велетню притаманний новий силовий стандарт для тракторів класу до 650 к. с. Його лінійка (див. демонстраційне відео нижче) сформована з трьох моделі – 12.590, 12.650 та 12.540 Terra Trac. Також на сайті виробника згадується Xerion 12.550 у версії Trac.

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Terra Trac – з гусеничною ходовою частиною, а Trac – з колісною. Цілісна рама трактора має доволі цікаве рішення управління колесами – можна повертати одночасно всі 4 колеса.



Силовий діапазон у них різний, але це залежить від моделі. В моторній ніші стоїть 6-циліндровий 15,6-літровий двигун Mercedes-Benz. Вибір силового потенціалу – за покупцем, відповідно до обсягу земель господарства.

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Скажімо, Xerion 12.650 йде з потужністю 653 к.с. і крутним моментом 3100 Нм, а Xerion 12.590 має 585 к.с. і 2850 Нм. Колісна версія Xerion 12.550 Trac має меншу потужність 544 к.с., але вона ширша від гусеничного трактора – 3 000 мм проти 2 931 мм.

Xerion 12-ї серії вражає комфортом – салон кабіни з чудовою ергономікою робочого місця механізатора має 4 кубічних метри простору.Фото: Claas

В Україну завезли (див. відео внизу) гусеничний трактор Claas Xerion 12.650 Terra Trac з найпотужнішим у серії Xerion 12 силовим агрегатом 653 к.с. Він працює у союзі з безступеневою коробкою передач Cmatic.

Завдяки продуманій системі баластування можна швидко змінювати конфігурацію машини, що впливає на продуктивність. На обробітку ґрунту та сівбі від цього результативність машини зростає до 16,3%.