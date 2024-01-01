В Украину привезли первый гусеничный трактор Claas Xerion 12-й серии

Модель Xerion 12.650 Terra Trac ввезена официальным дилером Claas ООО "Компания ЛАН". Машина уже находится на ее тернопольской площадке, где ожидает нового владельца.

О премьерном для Украины тракторе рассказала пресс-служба представительства производителя в Украине. Правда, на мировом рынке модель Xerion 12.650 начала продаваться еще в прошлом году.

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Трактор засветился на нескольких специализированных выставках, получил награду "Трактор года 2024" на выставке Agritechnica. В Украину трактор прибыл не под конкретный заказ, а в рамах демонстрационного обновления продуктовой линейки.

Гидравлическую мощность великану производят три гидравлические помпы и восемь контроллеров, что обеспечивает производительность до 537 л/мин. Скриншот: Авто24

В нынешнем исполнении этому аграрному великану присущ новый силовой стандарт для тракторов класса до 650 л. с. Его линейка (см. демонстрационное видео ниже) сформирована из трех моделей - 12.590, 12.650 и 12.540 Terra Trac. Также на сайте производителя упоминается Xerion 12.550 в версии Trac.

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Terra Trac – с гусеничной ходовой частью, а Trac – с колесной. Цельная рама трактора имеет довольно интересное решение управления колесами – можно поворачивать одновременно все 4 колеса.



Силовой диапазон у них разный, но это зависит от модели. В моторной нише стоит 6-цилиндровый 15,6-литровый двигатель Mercedes-Benz. Выбор силового потенциала – за покупателем, в соответствии с объемом земель хозяйства.

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Скажем, Xerion 12.650 идет с мощностью 653 л.с. и крутящим моментом 3100 Нм, а Xerion 12.590 имеет 585 л.с. и 2850 Нм. Колесная версия Xerion 12.550 Trac имеет меньшую мощность 544 л.с., но она шире гусеничного трактора – 3000 мм против 2 931 мм.

Xerion 12-й серии поражает комфортом – салон кабины с отличной эргономикой рабочего места механизатора имеет 4 кубических метра пространства. Фото: Claas

В Украину завезли (см. видео внизу) гусеничный трактор Claas Xerion 12.650 Terra Trac с самым мощным в серии Xerion 12 силовым агрегатом 653 л.с. Он работает в союзе с бесступенчатой коробкой передач Cmatic.

Благодаря продуманной системе балластировки можно быстро менять конфигурацию машины, что влияет на производительность. На обработке почвы и посеве за счет этого результативность машины возрастает до 16,3%.