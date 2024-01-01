В Украину привезли первый гусеничный трактор Claas Xerion 12-й серии

ФОТО: Скриншот Авто24|
На низкорамном прицепе 653-сильный гусеничный Claas Xerion 12.650 Terra Trac ввозился как негабарит, поскольку имеет ширину 2,93 метра
Модель Xerion 12.650 Terra Trac ввезена официальным дилером Claas ООО "Компания ЛАН". Машина уже находится на ее тернопольской площадке, где ожидает нового владельца.
О премьерном для Украины тракторе рассказала пресс-служба представительства производителя в Украине. Правда, на мировом рынке модель Xerion 12.650 начала продаваться еще в прошлом году.
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Трактор засветился на нескольких специализированных выставках, получил награду "Трактор года 2024" на выставке Agritechnica. В Украину трактор прибыл не под конкретный заказ, а в рамах демонстрационного обновления продуктовой линейки.
Гидравлическую мощность великану производят три гидравлические помпы и восемь контроллеров, что обеспечивает производительность до 537 л/мин. Скриншот: Авто24
В нынешнем исполнении этому аграрному великану присущ новый силовой стандарт для тракторов класса до 650 л. с. Его линейка (см. демонстрационное видео ниже) сформирована из трех моделей - 12.590, 12.650 и 12.540 Terra Trac. Также на сайте производителя упоминается Xerion 12.550 в версии Trac.
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Terra Trac – с гусеничной ходовой частью, а Trac – с колесной. Цельная рама трактора имеет довольно интересное решение управления колесами – можно поворачивать одновременно все 4 колеса.
Силовой диапазон у них разный, но это зависит от модели. В моторной нише стоит 6-цилиндровый 15,6-литровый двигатель Mercedes-Benz. Выбор силового потенциала – за покупателем, в соответствии с объемом земель хозяйства.
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Скажем, Xerion 12.650 идет с мощностью 653 л.с. и крутящим моментом 3100 Нм, а Xerion 12.590 имеет 585 л.с. и 2850 Нм. Колесная версия Xerion 12.550 Trac имеет меньшую мощность 544 л.с., но она шире гусеничного трактора – 3000 мм против 2 931 мм.
Xerion 12-й серии поражает комфортом – салон кабины с отличной эргономикой рабочего места механизатора имеет 4 кубических метра пространства. Фото: Claas
В Украину завезли (см. видео внизу) гусеничный трактор Claas Xerion 12.650 Terra Trac с самым мощным в серии Xerion 12 силовым агрегатом 653 л.с. Он работает в союзе с бесступенчатой коробкой передач Cmatic.
Благодаря продуманной системе балластировки можно быстро менять конфигурацию машины, что влияет на производительность. На обработке почвы и посеве за счет этого результативность машины возрастает до 16,3%.