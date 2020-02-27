Средняя стоимость пропан-бутана составляет 11,5 грн за литр, однако есть предложения и меньше 10 гривен.

Средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 8 коп за литр, до 11,05 грн/т, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95". Последний раз до такого уровня розничные цены автогаза снижались почти год назад – в марте 2019 года.

Станции группы "Приват", SOCAR и харьковская сеть "Род-Ник" 27 февраля снизили цены на 10 коп, а на 20 коп за литр газ подешевел на станциях BVS (Надежда) и "БРСМ-Нафта". Сеть Glusco опустила цены на целых 40 коп за литр.

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В столичном регионе средняя цена 27 февраля уменьшилась до 10,60 грн/л, самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области – 10,23 грн/л. На нелегальных заправках Киевской области, которые не вошли в обзор, зафиксирована стоимость 9,8 грн за литр.

Розничные цены продолжают опускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. В течение последней недели снижение оптовых цен замедлилось.

Напомним, что стало известно, сколько может принести схема сертификации ГБО.