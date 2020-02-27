Середня вартість пропан-бутану складає 11,5 грн за літр, однак є пропозиції і менше 10 гривень.

Середня роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС опустилася на 8 коп за літра, до 11,05 грн / т, свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку “Консалтингової групи А-95”. Останній раз до такого рівня роздрібні ціни автогазу знижувалися майже рік тому – в березні 2019 року.

Станції групи “Приват”, SOCAR і харківська мережа “Род-Ник” 27 лютого знизили ціни на 10 коп, а на 20 коп. за літр газ подешевшав на станціях BVS (Надія) і “БРСМ-Нафта”. Мережа Glusco опустила ціни аж на 40 коп. за літр.

Читайте також: українці перестали реєструвати ГБО

У столичному регіоні середня ціна 27 лютого зменшилася до 10,60 грн/л., найнижча середня ціна зафіксована в Чернігівській області - 10,23 грн/л. На нелегальних заправках Київської області, які не ввійшли в огляд, зафіксована вартість 9,8 грн за літр.

Роздрібні ціни продовжують опускатися в відповідь на обвал цін на оптовому ринку, які з кінця грудня по середину лютого зменшилися на 18% або 3460 грн./т. Протягом останнього тижня зниження оптових цін сповільнилося.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки може принести схема з сертифікації ГБО.