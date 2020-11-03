Сниженные расходы топлива и увеличенный пробег – это преимущества новой линейки шин для грузовых автомобилей от Continental. Серия Conti EcoRegional позволяет владельцам автопарков значительно повысить эффективность своих транспортных средств.

Также Conti EcoRegional HS3 и HD3 является лучшим решением для уменьшения выбросов CO 2 . Все благодаря новому производственному процессу Conti Diamond Technique в сочетании с инновационной конструкцией протектора шины для управляемой оси и резиновой смесью, которая оптимизирована для снижения сопротивления качению шин ведущей оси. Более того, этого результата удалось достичь сохранив другие важные свойства колес: пробег, прочность и сцепление. Инженеры Continental вновь успешно нашли баланс между противоречивыми требованиями к шинам.

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Шина имеет оптимизированный рисунок поверхности протектора. У него модифицированная геометрия и уменьшенная ширина канавок, а также W-образный рисунок для равномерного стирания. Вместе с чрезвычайно стабильной конфигурацией продольных канавок протектора по кругу, это обеспечивает больший пробег, одновременно уменьшая расход топлива.

Использование ламелей в ребрах протектора создает дополнительные края зацепления, которые важны для тяговых характеристик. Конструкция протектора с "колпачками" (ответственными за адгезию, устойчивость к стиранию и стабильность направления) и "базой" (ответственной за сопротивление качению и амортизацию) позволяет оптимизировать отдельные зоны для конкретных задач, тем самым помогая найти компромисс между характеристиками шины.

Дополнительно в колесе реализована новая, инновационная смесь протектора с использованием технологии Conti InterLock. Она обеспечивает беспрецедентно низкий уровень сопротивления качению при одинаковом пробеге, особенно в региональном и магистральном использовании.

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Continental выпускает линейку продуктов Conti EcoRegional в типоразмерах, приведенных ниже. Обращаем ваше внимание, что размеры 295/80 R 22,5, 315/70 R 22,5 и 385/65 R 22,5 предлагаются с самым высоким допустимым показателем нагрузки в стандартной комплектации.

Conti EcoRegional HS3: 315/70 R 22,5; 315/80 R 22,5; 295/80 R 22,5; 385/55 R 22.5; 385/65 R 22.5.

Conti EcoRegional HD3: 315/70 R 22,5; 315/80 R 22,5; 295/80 R 22,5.