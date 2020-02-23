Готовясь уже к следующему зимнему сезону, один из ведущих производителей автомобильных шин презентовал свое новое изделие.

Совпадение или нет, а компания Continental презентовала новую зимнюю шину, которая рассчитана именно на теплые зимы, как нынче в Украине. Новая модель – это продолжение уже известной линейки WinterContact (ранее ContiWinterContact), которая ориентирована для стран центральной и западной Европы. Новинка получила индекс TS 870 и уже в ближайшее время потеснит предшественницу TS 860.

Презентованная модель стала обладательницей как нового рисунка протектора, так и обновленных резиновых смесей. Концепция создания новинки предполагала улучшить целый ряд характеристик в сравнении с предыдущей моделью. Так, чтобы улучшить тормозные свойства на льду, в пятне контакта теперь располагается на 10% больше блоков, чем у TS860. Крайние ребра и ламели этих блоков работают как стеклоочистители, быстро рассеивая слякоть и цепляясь за каждую микронеровность на обледенелой поверхности.

Резиновая смесь со специальными смолами улучшила тормозные свойства на мокром асфальте.

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Глубокие диагональные прорези в блоках создают большое количество кромок для передачи тягового усилия и хороших сцепных свойств на прямой и в поворотах. Сделали в протекторе и, так называемые, снежные карманы. Они наполняются снегом и работают по принципу слипания со снегом на дороге, с которым контактирует при качении колеса. Эта технология повысила сцепные свойства данной шины на снегу. Для лучшей цепкости на снегу также изменили и углы размещения 3D ламелей.

В разных частях протектора ламели имеют индивидуальную геометрию, рассчитанную на улучшение тех или иных свойств на зимних дорогах.

Для снижения вероятности аквапланирования, т.е. для более эффективного отвода воды из пятна контакта в стороны, по центру протектора сделали канавку с зигзагообразной формой, где каждый разнонаправленный фрагмент соединяется с диагональными V-образными каналами.

Для сокращения тормозного пути, в TS 870, как и в предшественнице, используется резиновая смесь Cool Chili Compound. Смесь специальных смол улучшила тормозные свойства на мокром асфальте. Также применяемые в смеси полимерные соединения обеспечили оптимальную ее плотность, что в целом улучшило сцепные свойства с дорогой и повысило износостойкость, т.е. долговечность шины. При этом добились и снижения сопротивления качению.

Конструкция ламелей в разных рядах блоков протектора

По евро-классификации данная модель относится к С-классу по экономичности, к В-классу – по сцепным свойствам на мокром асфальте и обеспечивает очень низкий уровень шумов – всего 70 дБ.

Изменение свойств новой шины Continental WinterContact TS 870 в сравнении с предшественницей TS 860

Шина Continental WinterContact TS 870 будет выпускаться в 19-ти типоразмерах начиная с посадочным диаметром 14 дюймов и заканчивая 17-м. На рынке Украины данная модель появится осенью этого года.

Линейка типоразмеров шин Continental WinterContact TS 870.

Юрий Дацык, фото Continental.

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