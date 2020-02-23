Готуючись вже до наступного зимового сезону, один з провідних виробників автомобільних шин презентував свій новий виріб.

Збіг чи ні, але компанія Continental презентувала нову зимову шину, яка розрахована саме на теплі зими, як тепер в Україні. Нова модель – це продовження вже відомої лінійки WinterContact (раніше ContiWinterContact), яка орієнтована для країн Центральної та Західної Європи. Новинка отримала індекс TS 870 і вже найближчим часом потіснить попередницю TS 860.

Презентована модель стала власницею як нового малюнка протектора, так і оновлених гумових сумішей. Концепція створення новинки передбачала поліпшити цілий ряд характеристик в порівнянні з попередньою моделлю. Так, щоб поліпшити гальмівні властивості на льоду, в плямі контакту тепер розташовується на 10% більше блоків, ніж у TS860. Крайні ребра і ламелі цих блоків працюють як склоочисники, швидко розсіюючи слякоть і чіпляючись за кожну мікронерівність на обмерзлій поверхні.

Гумова суміш зі спеціальними смолами поліпшила гальмівні властивості на мокрому асфальті.

Читайте також: як обрати шиномонтаж

Глибокі діагональні прорізи в блоках створюють велику кількість граней для передачі тягового зусилля і хороших властивостей зчеплення на прямій і в поворотах. Зробили в протекторі і так звані “снігові кишені”. Вони наповнюються снігом і працюють за принципом злипання зі снігом на дорозі, з яким контактує при коченні колесо. Ця технологія підвищила властивості зчіплення даної шини на снігу. Для кращої чіпкості на снігу також змінили і кути розміщення 3D ламелей.

У різних частинах протектора ламелі мають індивідуальну геометрію, розраховану на поліпшення тих чи інших властивостей на зимових дорогах.

Для зниження ймовірності аквапланування, тобто для більш ефективного відведення води з плями контакту в сторони, по центру протектора зробили канавку з зигзагоподібною формою, де кожен різноспрямований фрагмент з'єднується з діагональними V-подібними каналами.

Для скорочення гальмівного шляху в TS 870, як і в попередниці, використовується гумова суміш Cool Chili Compound. Суміш спеціальних смол поліпшила гальмівні властивості на мокрому асфальті. Також полімерні сполуки, які застосовуються в суміші, забезпечили оптимальну її щільність, що в цілому поліпшило властивості зчеплення з дорогою і підвищило зносостійкість, тобто довговічність шини. При цьому домоглися і зниження опору коченню.

Конструкція ламелів в різних рядах блоків протектора

За євро-класифікацією дана модель відноситься до С-класу за економічністю, до В-класу – за властивостями зчеплення на мокрому асфальті і забезпечує дуже низький рівень шумів – всього 70 дБ.

Зміна властивостей нової шини Continental WinterContact TS 870 в порівнянні з попередницею TS 860

Шина Continental WinterContact TS 870 буде випускатися в 19-ти типорозмірах, починаючи з посадкового діаметру 14 дюймів і закінчуючи 17-м. На ринку України дана модель з'явиться восени цього року.

Лінійка типорозмірів шин Continental WinterContact TS 870.

Юрій Дацик, фото Continental.

Нагадаємо, чи варто купувати шиповані шини.