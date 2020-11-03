Знижені витрати пального та збільшений пробіг – це переваги нової лінійки шин для вантажних автомобілів від Continental. Серія Conti EcoRegional дозволяє власникам автопарків значно підвищити ефективність своїх транспортних засобів.

Також Conti EcoRegional HS3 та HD3 є найкращим рішенням для зменшення викидів CO 2 . Все завдяки новому виробничому процесу Conti Diamond Technique в поєднанні з інноваційною конструкцією протектора шини для керованої осі та гумовою сумішшю, яка оптимізована для зниження опору коченню шин ведучої осі. Більше того, цього результату вдалось досягнути зберігши інші важливі властивості коліс: пробіг, міцність та зчеплення. Інженери Continental знов успішно знайшли баланс між суперечливими вимогами до шин.

Також цікаво: до наступної зими Continental пропонує шини для м’яких погодних умов

Шина має оптимізований малюнок поверхні протектора. У нього модифікована геометрія та зменшена ширина канавок, а також W-образний малюнок для рівномірного стирання. Разом із надзвичайно стабільною конфігурацією поздовжніх канавок протектора по колу, це забезпечує більший пробіг, одночасно зменшуючи витрату пального.

Використання ламелей у ребрах протектора створює додаткові краї зачеплення, які важливі для тягових характеристик. Конструкція протектора з "ковпачками" (відповідальними за адгезію, стійкість до стирання та стабільність напрямку) та "базою" (відповідальною за опір коченню та амортизацію) дозволяє оптимізувати окремі зони для конкретних завдань, тим самим допомагаючи знайти компроміс між характеристиками шини.

Додатково в колесі реалізована нова, інноваційна суміш протектора з використанням технології Conti InterLock. Вона забезпечує безпрецедентно низький рівень опору коченню при однаковому пробігу, особливо в регіональному та магістральному використанні.

Також цікаво: чи готові ваші шини до зими?

Continental випускає лінійку продуктів Conti EcoRegional у типорозмірах, що наведені нижче. Звертаємо вашу увагу що розміри 295/80 R 22,5, 315/70 R 22,5 та 385/65 R 22,5 пропонуються з найвищим допустимим показником навантаження в стандартній комплектації.

Conti EcoRegional HS3: 315/70 R 22,5; 315/80 R 22,5; 295/80 R 22,5; 385/55 R 22.5; 385/65 R 22.5.

Conti EcoRegional HD3: 315/70 R 22,5; 315/80 R 22,5; 295/80 R 22,5.